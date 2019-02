Karfreitag: Hofer kann sich 8.-Dezember-Lösung für Handel vorstellen

Der Minister sagt, es gebe keine perfekte Variante für den Feiertag

Wien/Salzburg – Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) überlegt für den Handel am Karfreitag eine Regelung analog zu jener zu Mariä Empfängnis. "Auch da finden wir eine Lösung, wahrscheinlich wie beim 8. Dezember", sagte er Dienstagabend in der "ZiB 2". Handelsangestellte können an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr arbeiten und bekommen dies zusätzlich bezahlt, können es aber auch ablehnen.

Die von ÖVP und FPÖ vereinbarte Lösung für den Karfreitag als Feiertag ab 14 Uhr verteidigte Hofer. Man habe sich viele Varianten angesehen, es gebe aber keine perfekte. "So eine Änderung kann immer nur ein Kompromiss sein", sagte er: "Jetzt haben alle Österreicher diesen halben Tag frei. Das ist auch positiv zu bewerten." Er sei selber Protestant, und es gebe auch die Möglichkeit, einen Abendgottesdienst zu besuchen, meinte er zu Kritik aus der evangelischen Kirche.

Handelsverband ist zuversichtlich

Der Handelsverband zeigt sich nach der Ankündigung des Ministers zuversichtlich: "Damit kann der Handel künftig am Karfreitag auch nach 14 Uhr offen halten und seiner Versorgungsfunktion im Einzelhandel gegenüber dem Konsumenten und auch im Großhandel gegenüber der Gastronomie nachkommen", sagte Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, in einer Aussendung.

Bisher war Mariä Empfängnis der einzige verkaufsoffene Feiertag. Dieser ist für den Handel jedoch mit massiven Mehrkosten aufgrund von Zuschlägen und Freizeitausgleichen verbunden, kritisierte Will. "Diese müssen künftig am Karfreitag vermieden werden." Für Mehrkosten müsse eine Lösung auf politischer Ebene gefunden werden, "die keinesfalls auf den Handel abgewälzt werden darf". (red, APA, 20.2.2019)