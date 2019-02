Hirscher gewinnt vorzeitig seine sechste Slalom-Kristallkugel

Viertelfinaleinzug in Stockholm macht Sack zu

Stockholm – Der Salzburger Ski-Star Marcel Hirscher hat zwei Tage nach seinem Lauf in Aare zu WM-Gold im Slalom zum sechsten Mal den alpinen Slalom-Weltcup gewonnen. Der 29-Jährige zog am Dienstag beim City-Event in Stockholm durch einen Auftaktsieg gegen den Franzosen Victor Muffat-Jeandet ins Viertelfinale ein, was ihm bei zwei ausständigen Rennen zum vorzeitigen Gewinn der kleinen Kristallkugel reichte.

Es ist Hirschers 18. Kristallkugel, hat er doch bereits sieben im Gesamt- und fünf im Riesentorlauf-Weltcup. In beiden Wertungen liegt der seit Sonntag erfolgreichste WM-Teilnehmer aller Zeiten auch aktuell in Front und hat beste Chancen, in dieser Saison noch den 20er vollzumachen. (APA, 19.2.2019)