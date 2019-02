Kurz auf ein paar Worte beim US-Präsidenten

Bundeskanzler trifft Trump im Weißen Haus. Der Zeitpunkt ist heikel. Das transatlantische Verhältnis ist so schlecht wie lange nicht mehr.

Wir hoffen auf einen langweiligen Tag", scherzte der Wiener US- Botschafter Trevor Traina in einem Gespräch mit Journalisten vor dem großen Tag, auf den er seit Amtsantritt im vergangenen Frühjahr hingearbeitet hatte. Nur 15 bis 20 Minuten wird der Vier-Augen-Termin heute, Mittwochnachmittag, dauern. Vielleicht länger, wenn US-Präsident Trump ansonsten keine drängenden Verpflichtungen hat. Danach folgt ein Delegationsgespräch.

Es ist die Woche nach der Münchner Sicherheitskonferenz, das transatlantische Verhältnis ist bestenfalls als unterkühlt zu bezeichnen. Die aktuellen Gräben zwischen den traditionellen Verbündeten USA und Europa sind in München offen zutage getreten. Angela Merkel hat dort in Anwesenheit von Trumps Tochter Ivanka, die Kurz am Mittwochabend zum Dinner erwartet, den USA die Leviten gelesen. Merkel warf Trump den Ausstieg aus dem Iran-Deal und die Sekundärsanktionen vor, die außenpolitischen Alleingänge, die Drohung mit Strafzöllen.

US-Vizepräsident Mike Pence wiederum nutzte München vor allem dazu, den Europäern Anweisungen zu erteilen, während Trump ihnen über Twitter ausrichten ließ, sie sollten gefälligst ihre IS-Kämpfer aus Syrien zurücknehmen. Trump wird nachgesagt, Europa nicht zu mögen, auch wenn seine Frau Melania aus Slowenien stammt.

Unbelasteter Regierungschef

Kurz reist mit leichterem Gepäck an als Merkel oder Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die in den Augen der USA immer auch stellvertretend für Europa agieren. Der Kanzler aus dem Nicht-Nato-Land gilt als unbelasteter Partner. Durch seine Jugend und die umstrittene Koalition, die er einging, ist er auch ein Thema für die US-Presse. Dass er einen Termin im Weißen Haus bekommen hat, liege aber auch an der Person selbst, betont Traina. Cay Johnston, Autor einer kritischen Trump-Biografie, gibt Kurz einen Rat mit auf den Weg: "Schmeicheln Sie ihm und verwickeln Sie ihn nicht in Details."

Details stehen allerdings sehr wohl auf der Agenda. Hauptthema, betont der Kanzler, sind die wirtschaftlichen Beziehungen zu den USA. Kurz wolle die EU dabei unterstützen, einen Handelskrieg zwischen den USA und der EU zu vermeiden. Nach Trump und US-Außenminister Mike Pompeo trifft Kurz am Donnerstag auch die Chefinnen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds. Ebenfalls kritisch sieht Österreich Trumps Ausstieg aus dem Pariser Klimavertrag und dem INF-Abrüstungsvertrag über das Verbot atomarer Mittelstreckenraketen, der die Sicherheitslage in Europa direkt tangiert. Österreich engagiert sich traditionell gegen Atomwaffen und hat den Uno-Atomwaffenverbotsvertrag mitinitiiert.

Auch Verbindendes

Aber auch ähnliche außenpolitische Positionen könnten abgesteckt werden. Österreichs Außenministerin Karin Kneissl zeigte sich nach ihrem Warschauer Vorbereitungstreffen mit Pompeo erfreut, dass die USA die österreichischen Bemühungen um eine EU-Annäherung auf dem Balkan unterstützen würden.

Nur Ungarn und Österreich sind wie die USA explizit für einen Gebietstausch zwischen Serbien und dem Kosovo, der auch Grenzverschiebungsgelüste in Bosnien-Herzegowina freisetzen könnte. Sowohl aus österreichischer als auch aus US-amerikanischer Sicht stellt das eine Abweichung vom bisherigen Kurs in der Region dar. Für Trump geht es um die Einflusssphären der Nato auf dem Balkan und das Zurückdrängen des Einflusses von China in der Region.

Eine weitere Übereinstimmung könnte sich beim Thema Migration ergeben. Sowohl Trump als auch Kurz wollen illegale Migration stoppen. Trump versucht das aktuell freilich auf verfassungsrechtlich bedenkliche Weise. Mit einem Notstandserlass will er den Kongress umgehen, um die zum Symbol seines Wahlkampfes gewordene Mauer zu Mexiko bauen zu können. Allzu langweilig dürfte es Kurz in Washington also nicht werden. (Manuela Honsig-Erlenburg aus Washington, 20.2.2019)