US-Autozölle würden auch heimische Zulieferer hart treffen

Über den Umweg Deutschland ist der US-Markt für Österreichs Autozulieferindustrie ein sehr bedeutender

Es begann mit einem wahlkämpferischen Säbelrasseln. Dem damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump waren zu viele deutsche Autos auf amerikanischen Straßen unterwegs. Nach seiner Wahl zum Staatsoberhaupt ließ Trump bereits im Vorjahr die Drohkulisse von Zöllen auf Autos aus Europa aufbauen. Nun ist die Umsetzung offenbar nähergerückt: Mit einem Bericht des Handelsministeriums über die Bedrohung der nationalen Sicherheit durch Autoimporte im Rücken hat der US-Präsident nun knapp drei Monate Zeit, über Einfuhrzölle von bis zu 25 Prozent zu entscheiden.

foto: apa/georg hochmuth Importzölle auf europäische Autos würden die Warenströme in der gesamten Zuliefererkette betreffen.

Wie stark das Österreichs Autozulieferer treffen würde? Als "sehr unangenehm" bezeichnet Herwig Schneider, Geschäftsführer des Industriewissenschaftlichen Instituts (IWI), mögliche Autozölle. Denn: "Der US-Markt ist für Zulieferer wichtiger, als die meisten glauben." Neben den direkten Exporten in die USA wären nämlich vor allem auch indirekte über Deutschland betroffen.

Zu viele Unbekannte

Genaue Aussagen über die Auswirkungen will Schneider nicht treffen, er sieht noch viele Unbekannte in der Rechnung. Eine davon ist die Höhe der Einfuhrzölle. In österreichischen Regierungskreisen gilt ein zehnprozentiger Einfuhrzoll hinter vorgehaltener Hand als verkraftbar. Allerdings könnte er mit einem Viertel auch wesentlich höher ausfallen.

In Deutschland gehen die Prognosen über die Auswirkungen auf die Autoindustrie weit auseinander. "Diese Zölle würden die gesamten Autoexporte aus Deutschland um 7,7 Prozent verringern", erwartet der Außenhandelsexperte Gabriel Felbermayer vom Münchener Ifo-Institut. Der Branchenexperte Ferdinand Dudenhöfer sieht hingegen keine dramatischen Auswirkungen auf die deutsche Autoindustrie. Strafzölle könnten sich als wenig wirksam erweisen, da sich Käufer von Oberklassefahrzeugen davon nicht abschrecken ließen.

Andere Märkte als Antwort

"Die österreichische Zulieferindustrie wird deshalb nicht verschwinden", sagt auch IWI-Chef Schneider über die mögliche Zollbelastung in den USA. Seine Antwort lautet Diversifizierung: Die heimischen Anbieter sollten versuchen, viele unterschiedliche Exportmärkte zu bedienen.

Über alle Branchen betrachtet hat sich der Außenhandel mit den Vereinigten Staaten in den vergangenen Jahren – trotz der schwelenden Handelskonflikte – positiv entwickelt. Im Jahr 2017, dem ersten unter Präsident Trump, stiegen Österreichs Exporte um fast elf Prozent auf 9,66 Milliarden Euro. Dieser Rekord dürfte im Vorjahr gefallen sein, bis Ende September lagen die Ausfuhren in die USA um weitere neun Prozent darüber. Wobei der Euro in den vergangenen zwölf Monaten gegenüber dem Dollar um neun Prozent gefallen ist, was Exporte in die USA um denselben Prozentbetrag billiger macht. Zölle sind nämlich nicht der einzige Faktor, der die Absatzpreise auf Exportmärkten bestimmt. (Alexander Hahn, 20.2.2019)