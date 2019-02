AIBA ändert Regeln: Frauen dürfen teilverschleiert boxen

Vorstoß von Berliner Boxerin Zeina Nassar´erfolgreich

Istanbul – Der Internationale Box-Verband AIBA hat seine Kleiderordnung für Frauenkämpfe geändert. Auf Antrag des deutschen Verbandes dürfen in Zukunft auch teilverschleierte Boxerinnen auf internationalem Parkett um Titel oder Olympia-Medaillen kämpfen. Ein entsprechende Entscheidung wurde auf der AIBA-Vorstandssitzung in Istanbul getroffen. Wann die Regelung genau in Kraft tritt, ist noch nicht geklärt.

Die neuen Regularien müssten noch schriftlich fixiert werden, erklärte Peter Timm, der Manager der deutschen Federgewichtsmeisterin Zeina Nassar. Die 20-jährige Berlinerin muslimischen Glaubens boxt mit einem Hijab und hat dazu den Körper bis auf das Gesicht völlig verdeckt. Der deutsche Verband hat das bereits erlaubt. Auch in den USA ist es gestattet, so zu boxen. Durch die Regeländerung öffnet sich für Nassar auch das internationale Geschäft. (APA; 19.2.2019)