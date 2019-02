Walmart profitiert vom boomenden Internethandel im Weihnachtsquartal

Für das im Februar begonnene laufende Geschäftsjahr bestätigte der Branchenprimus seine Prognose

Der weltgrößte Einzelhändler Walmart profitiert von der starken Nachfrage in den USA und dem boomenden Online-Geschäft. Im wichtigen Weihnachtsquartal steigerte die Supermarktkette in den USA auf vergleichbarer Verkaufsfläche den Umsatz um 4,2 Prozent, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Damit übertraf der Branchenprimus deutlich die Erwartungen der Analysten, die mit einem Plus von rund drei Prozent gerechnet hatten. Der Ausbau der Lieferdienste und Abholstationen sowie ein größeres Angebot auf der Internetseite bescherten dem Online-Geschäft zudem einen Umsatzsprung von 43 Prozent. Auch beim bereinigten Ergebnis übertraf Walmart mit 1,41 Dollar pro Aktie die Vorhersagen. Anleger zeigten sich erfreut: Die Aktie legte im vorbörslichen Handel um fast fünf Prozent zu.

Ohne Wechselkurseinflüsse Plus von mindestens drei Prozent

Für das im Februar begonnene laufende Geschäftsjahr bestätigte der Branchenprimus seine Prognose. Wegen der milliardenschweren Übernahme des indischen Internethändlers Flipkart werde das Ergebnis pro Aktie im niedrigen einstelligen Prozentbereich zurückgehen. Ohne den Zukauf wäre dagegen eine Steigerung im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich zu erwarten. Beim konsolidierten Netto-Umsatz rechnet Walmart – auch getrieben durch Flipkart – ohne Wechselkurseinflüsse mit einem Plus von mindestens drei Prozent. Beim Internet-Handel peilt der US-Konzern durch den Ausbau des Lebensmittelgeschäfts und des Sortiments ein Plus von 35 Prozent an.

Walmart hat nun 18 Quartale oder mehr als vier Jahre in Folge den US-Umsatz dank der florierenden Nachfrage gesteigert und hebt sich damit deutlich von Wettbewerbern ab. Insgesamt legte der Erlös im bis Ende Januar laufenden Quartal um 1,9 Prozent auf 138,8 Milliarden Dollar zu. (Reuters, 19.2.2019)