Milliardär Branson und Venezuelas Regierung planen Konzerte

Auf der kolumbianischen Seite der Grenze wird bereits eine Bühne aufgebaut – Oppositionsführer Guaidó zuversichtlich

Cúcuta/Caracas – Der britische Multimilliardär Richard Branson (Virgin Group) will am Freitag in Kolumbien ein Benefizkonzert für die notleidende Bevölkerung im benachbarten Venezuela veranstalten. In der Grenzstadt Cúcuta sollen Musiker wie der puertoricanische Sänger Luis Fonsi ("Despacito"), der Kolumbianer Juanes, Ex-Genesis-Frontmann Peter Gabriel, die mexikanischen Rock-Dinosaurier Maná, laut "Guardian" der Franzose Manu Chao sowie venezolanische und kolumbianische Musiker auftreten.

Im Gegenzug kündigte Venezuelas Kultur- und Informationsminister Jorge Rodríguez am Dienstag an, die Regierung werde am Freitag und am Samstag "immense" Konzerte auf der Simón-Bolívar-Brücke, die nach Kolumbien führt, veranstalten. Wer dort auftreten wird, war vorerst nicht bekannt, es hätten sich aber bereits zahlreiche Künstler bereiterklärt, erklärte Rodríguez im Fernsehen.

luigino bracci roa - situación en venezuela Jorge Rodríguez kündigt zwei Konzerte an.

Branson will mit dem Konzert trotz freien Eintritts Spenden sammeln, indem er einen kostenpflichtigen Stream anbietet und Aufnahmen verkauft. Die Musiker sollen keine Gage erhalten, angestrebt wird die Summe von 100 Millionen Dollar in 60 Tagen.

Der Oppositionsführer und selbsternannte Interimspräsident Juan Guaidó und dessen politischer Ziehvater Leopoldo López hätten ihn um die Organisation gebeten, um der Krise weltweit Aufmerksamkeit zu bringen und Geld für die notleidende Bevölkerung zu sammeln, sagte Branson. "Wir müssen diese Pattsituation durchbrechen."

Minister Rodríguez kündigte an, die von der Regierung organisierten Konzerte würden unter den Mottos "Para La Guerra Nada" ("Nichts für den Krieg") und "Hands off Venezuela" ("Hände weg von Venezuela") stattfinden. Außerdem sollen dort 20.000 Lebensmittelpakete verteilt werden.

Umstrittene Hilfslieferungen

Seit gut einer Woche stehen an der Grenze in Cúcuta zehn Laster mit rund 100 Tonnen Lebensmitteln, Medikamenten und Hygieneartikeln bereit. Staatschef Nicolas Maduro sieht die humanitäre Hilfe für einen Vorwand für eine militärische Intervention und will sie nicht ins Land lassen.

Auf einer Konferenz der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) in Washington hatte die Opposition eigenen Angaben zufolge internationale Hilfszusagen in Höhe von über 100 Millionen US-Dollar (88,5 Millionen Euro) erhalten. Die Mittel sollen für Medikamente und Lebensmittel verwendet werden.

Angeblich hunderttausende Freiwillige

Oppositionsführer Guaidó hat angekündigt, die Hilfsgüter am Samstag mithilfe freiwilliger Helfer auf dem Land- und Seeweg nach Venezuela bringen zu wollen. Er gibt an, dass sich bereits 600.000 Helfer gemeldet hätten. Die US-Hilfsgüter sollen vorerst in Cúcuta, später auch im brasilianischen Bundesstaat Roraima und auf der niederländischen Insel Curaçao vor der Küste Venezuelas gelagert werden.

Guaidó gibt sich zuversichtlich: "Wenn die Lieferungen nicht am 23. ins Land kommen, werden sie am 24. oder am 25. kommen", erklärte er bei einer Pressekonferenz.

Der Gegner Präsident Maduros appelliert immer wieder an die Streitkräfte, die Grenzen zu öffnen und Hilfslieferungen durchzulassen. Soldaten, die Maduro den Befehl verweigern und bei der Wiederherstellung der demokratischen Ordnung mithelfen, hat das von der Opposition kontrollierte Parlament Straffreiheit zugesagt. (bed, 19.2.2019)