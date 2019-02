68.620 Unterschriften für Abbiegeassistenten übergeben

Der Lkw-Sicherheitsgipfel von Verkehrsminister Hofer hat in Wien gestartet. Ein Ergebnis soll am späten Nachmittag vorliegen

Ganz ist es sich nicht mehr ausgegangen. Dienstagfrüh haben die Initiatoren einer Petition für verpflichtende Umrüstung der Lkws mit Abbiegeassistenten einen Aufruf via Twitter gestartet: Bis Mittag wollte man die 70.000-Marke knacken. Um dann den Packen an Unterstützungserklärungen kurz vor dem Beginn des Lkw-Sicherheitsgipfels an Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) zu überreichen. Das Ziel wurde knapp verfehlt.

Ein Erfolg war die Online-Petition aber allemal. Die Ziele mussten ob der vielen Unterstützer stetig nach oben korrigiert werden. Von ein paar Tausend stieg die Zahl schnell auf Zehntausende. Als Hofer die Pforten seines Ministeriums kurz vor 13.30 Uhr für Verkehrsexperten, Ressortverantwortliche sowie Bereichssprecher der Parlamentsparteien öffnete, übergaben Initiatoren begleitet von Schulkindern rund 68.620 Unterschriften an den Minister.

Breite Front für Nachrüstung

Im Vorfeld des Gipfels formierte sich eine breite Front, die sich für die verpflichtende Nachrüstung aussprach. Neben dem Verkehrsclub Österreich und dem Kuratorium für Verkehrssicherheit sprachen sich beispielsweise die beiden Autofahrerclubs ÖAMTC und Arbö für die Pflicht aus.

Die Wirtschaftskammer wiederum gab sich gespalten. Während die Wiener sich für die Pflicht ausgesprochen und mit der Stadtregierung bereits eine erste Förderung in der Höhe von einer Million Euro ausgemacht hatten, ging die bundesweite Sparte für Transport und Verkehr einen anderen Weg und pochte auf Freiwilligkeit bei der Umrüstung.

Länder rüsten freiwillig um

Auch die ersten Bundesländer zogen Konsequenzen. Wien erklärte den eigenen Lkw-Fuhrpark mit den Systemen auszustatten. In der Steiermark gab Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ) die Order, Nachrüstungen beim Fuhrpark mit 156 Lkw durchzuführen. Klagenfurt testet derzeit die Assistenten bei neuen Stadt-Lastern und entscheidet nach dem Probebetrieb, wie der städtische Fuhrpark umgerüstet wird. Eisenstadt, Salzburg und Linz wollen testen.

Die Diskussion über Sicherheit im Schwerverkehr ging nach dem Unfalltod eines Neunjährigen los. Der Bub wurde am Schulweg von einem abbiegenden Lkw übersehen. (Oona Kroisleitner, 19.2.2019)

