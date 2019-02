Lkw-Sicherheitsgipfel: Kein verpflichtender Abbiegeassistent

Verkehrsminister Hofer setzt stattdessen auf Infrastrukturmaßnahmen. Initiator von Petition: "Bin erschüttert"

Wien – Österreich wird Abbiegesysteme für Lkws nicht vor der EU zwingend einführen. Das betrifft sowohl neue Lkws als auch die Nachrüstung. Nach einem Lkw-Sicherheitsgipfel betonten FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer sowie die Verkehrssprecher der Regierungsparteien, Christian Hafenecker (FPÖ) und Andreas Ottenschläger (ÖVP), Dienstagnachmittag, dass man die Problematik vorerst mit kurzfristig wirksamen Maßnahmen angehen werde: zum Beispiel Assistenzspiegel an Kreuzungen, Verlegung von Fußgängerübergängen, Rechtsabbiegeverbote, eine Informationskampagne sowie Ausbildung der Lkw-Lenker.

orf Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) und die Abgeordneten Andreas Ottenschläger (ÖVP) und Christian Hafenecker (FPÖ) präsentieren die Ergebnisse des Lkw-Sicherheitsgipfels.

Hofer betonte bei einer Pressekonferenz, dass die Sitzung der Experten und politisch Verantwortlichen von "großem Sachverstand" gekennzeichnet gewesen sei. Die Frage der elektronischen Abbiegeassistenten in neuen Lkws und zum Nachrüsten schnitt der Minister nicht an. Stattdessen listete er andere geplante Maßnahmen auf: "Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das System der Assistenzspiegel vermehrt einsetzen wollen – ein Abbiegeassistent außerhalb des Fahrzeuges." Geldmittel von fünf Millionen Euro werde es beispielsweise für die Aus- und Weiterbildung von Berufskraftfahrern geben. Auf Asfinag-Flächen sollten eigene Parkplätze mit Schablonen für die optimierte Einstellung von Lkw-Rückspiegeln eingerichtet werden. Dies werde man über die Mineralölfirmen auch für Tankstellen propagieren. Weiters werde es eine eigene Informationskampagne zum toten Winkel für die Öffentlichkeit geben.

Fahrnberger "erschüttert"

Die grüne Wiener Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou betonte vor der Pressekonferenz, der Gipfel "war nett, aber nett ist nicht genug".

Helge Fahrnberger, Initiator der Petition zur Einführung eines verpflichtenden Lkw-Abbiegeassistenten, meinte: "Ich bin erschüttert, die schlimmsten Befürchtungen sind übertroffen worden." Der nächste tote Fußgänger, das nächste tote Schulkind gehen auf Minister Hofer, so Fahrnberger. Die österreichischen Nutzfahrzeugimporteure und der Fachverband der Fahrzeugindustrie begrüßten dagegen in einer Aussendung die Resultate des Gipfels.

Breite Front für Nachrüstung

Dienstagfrüh haben die Initiatoren einer Petition für verpflichtende Umrüstung der Lkws mit Abbiegeassistenteneinen einen Aufruf via Twitter gestartet: Bis Mittag wollte man die 70.000-Marke knacken, um dann den Packen an Unterstützungserklärungen kurz vor dem Beginn des Lkw-Sicherheitsgipfels an Verkehrsminister Hofer zu überreichen. Das Ziel wurde knapp verfehlt.

Im Vorfeld des Gipfels formierte sich eine breite Front, die sich für die verpflichtende Nachrüstung aussprach. Neben dem Verkehrsclub Österreich und dem Kuratorium für Verkehrssicherheit sprachen sich beispielsweise die beiden Autofahrerklubs ÖAMTC und ARBÖ für die Pflicht aus.

Die Wirtschaftskammer wiederum gab sich gespalten. Während die Wiener sich für die Pflicht ausgesprochen und mit der Stadtregierung bereits eine erste Förderung in der Höhe von einer Million Euro ausgemacht hatten, ging die bundesweite Sparte für Transport und Verkehr einen anderen Weg und pochte auf Freiwilligkeit bei der Umrüstung. (ook, APA, 19.2.2019)

