Schicken Sie Ihre schönsten Fotos vom Supermond!

Am 19. Februar befindet sich der Mond am erdnächsten Punkt seiner Erdumlaufbahn. Halten Sie das astronomische Ereignis fotografisch fest?

Bereits in den vergangenen Tagen zeigte sich der Mond von seiner schönsten Seite. Dem Wetter sei dank konnte man den zunehmenden Mond bestaunen und ihn in Szene setzen. Heute kam der Mond bereits um 10 Uhr vormittags unserem Planeten am nächsten, um 17 Uhr wird er die Vollmondphase erreichen. Werden Sie heute Abend unterwegs sein, um das Spektakel zu beobachten?