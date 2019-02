Amadeus Awards: Phoenix, EAV und Gabalier unter Favoriten

"Wir können auf ein sehr bewegtes, vielfältiges und erfolgreiches Jahr 2018 zurückblicken", betonte Dietmar Lienbacher, Präsident des Musikwirtschaftsverbands IFPI, bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Beispielsweise haben es nicht weniger als fünf rot-weiß-rote Alben in die Top Ten der Verkaufscharts geschafft. Das Onlinevoting läuft bis 19. März, die Gala findet am 25. April statt. (APA, 19.2.2019)

Die Nominierten im Überblick





SONG DES JAHRES

"500 PS" – Bonez MC & Raf Camora

"Ala bin" – Seiler und Speer

"Cordula Grün" – Josh

"Nobody But You" – Cesar Sampson

"Summer Sun" – Cari Cari

ALBUM DES JAHRES

"Alles ist erlaubt" – EAV

"From Gas to Solid / You Are My Friend" – Soap & Skin

"Klee" – Ina Regen

"Palmen aus Plastik 2" – Bonez MC & Raf Camora

"Vergiss mein nicht" – Andreas Gabalier

LIVE-ACT DES JAHRES

Andreas Gabalier

Bilderbuch

Kurt Ostbahn

Pizzera & Jaus Wanda

FM4 AWARD

Cari Cari

Hearts Hearts

Jugo Ürdens

Kreiml & Samurai

Mavi Phoenix

SONGWRITER DES JAHRES

"Prime" von Mavi Phoenix (Musik & Text), Alex The Flipper (Musik)

"Gott is a Dirndl" von Melissa Naschenweng; Norbert Lambauer, Lukas Lach, Michael Bencsics (Musik & Text )

"2x" von Mathea; Mathea, Slomo, Johannes Herbst (Musik & Text)

"Gegen den Wind" von EAV feat. Lemo (Text)Thomas Spitzer (Musik & Text), Lemo (Text)

"Herz und Hira" von Bluatschink; Toni Knittel (Musik & Text)

TONSTUDIOPREIS "BEST SOUND"

"Heaven/Hell" von Avec

"Mea Culpa" von Bilderbuch

"From Vienna With Love" von Conchita mit den Wiener Symphonikern

"Young Prophet II" von Mavi Phoenix

"Pilot" von Simon Lewis

ALTERNATIVE

Avec

Cari Cari

Der Nino aus Wien

Granada

Soap & Skin

ELECTRONIC/DANCE

Darius & Finlay

Dorian Concept

Electric Indigo

Möwe

Parov Stelar

HARD & HEAVY

Boon

Harakiri For The Sky

Krautschädl

Summoning

Visions of Atlantis

HIP HOP/URBAN

Kreiml & Samurai

Nazar

Raf Camora

TTR Allstars

Yung Hurn

JAZZ/WORLD/BLUES

Die Strottern

Ernst Molden

Herbert Pixner Projekt

Norbert Schneider

Trio Lepschi

POP/ROCK

EAV

Josh

King & Potter

Seiler und Speer

Simon Lewis

SCHLAGER/VOLKSMUSIK

Andreas Gabalier

Die Edlseer

Die Jungen Zillertaler

Die Mayerin

Nockalm Quintett





Amadeus Austrian Music Awards