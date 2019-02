Verunfallter Lukas Müller in Rechtsstreit mit ÖSV-Geschäftsführung

Der seit einem Sturz querschnittgelähmte Skiflieger war durch den Skiverband nicht sozialversichert: "Mein Unfall darf nicht umsonst gewesen sein"

Wien – Der 23. Jänner 2016 hat das Leben von Lukas Müller verändert: Bei der Skiflug-WM am Kulm ist er als Vorspringer im Einsatz. Mitten im Flug löst sich sein Schuh aus der Bindung. Der damals 23-Jährige stürzt schwer und sitzt seither im Rollstuhl.

Obwohl der Leistungssportler am Tag seines Unfalls für den Österreichischen Skiverband (ÖSV) tätig war, ein Entgelt erhielt und auch andere Kriterien für ein Dienstverhältnis erfüllte, war er durch den ÖSV nicht sozialversichert.

Arbeitsunfall?

Vor Gericht kämpft Müller nun um die Anerkennung seines Unfalls als Arbeitsunfall, wie der ORF in der Sendung "Thema" am Montag berichtete. Nur so wäre er finanziell abgesichert.

"Mein Unfall darf nicht umsonst gewesen sein. Ich möchte zumindest dafür kämpfen, dass anderen Sportlerinnen und Sportlern nicht das Gleiche passiert und der rechtliche Rahmen künftig klar geregelt ist", sagt der Kärntner.

Keine Stellungnahme vom ÖSV

Der ÖSV will laut ORF zu einem laufenden Verfahren keine Stellungnahme abgeben. (red, 19.2.2018)