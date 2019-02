Mann bei Einbruch von Hausbesitzer überrascht und angeschossen

Verletzter wurde blutend auf Straße im Bezirk Amstetten entdeckt. Die Polizei aus Niederösterreich und Oberösterreich bei Fahndung nach Komplizen im Einsatz

Ennsdorf/Linz – Ein Duo ist Montagabend bei einem Einbruch in St. Valentin (Bezirk Amstetten) vom Hausbesitzer überrascht worden. Einer der beiden Männer wurde am Oberschenkel angeschossen, berichtete Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Die Einbrecher flüchteten mit einem Pkw, in Ennsdorf ließ der Lenker den Verletzten aussteigen. Der 47-Jährige wurde dort blutend entdeckt und in ein Linzer Spital gebracht.

Sein Komplize war in den späten Abendstunden weiterhin auf der Flucht. Eine verstärkte Fahndung nach dem Verdächtigen war in Niederösterreich und im angrenzenden Oberösterreich im Gange. Neben Streifen aus dem Bezirk Amstetten waren auch Beamte aus den Bezirken Linz-Land und Perg in Oberösterreich sowie das Landeskriminalamt Niederösterreich in die Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen eingebunden, sagte Schwaigerlehner. Weiters lief die Tatortarbeit, auch Einvernahmen – unter anderem des Hausbesitzers – standen noch an. "Die Erhebungen laufen auf Hochtouren", so der Sprecher.

Außer Lebensgefahr

Der 47-Jährige soll am Montag gegen 18.15 Uhr gemeinsam mit einem Mittäter in ein Wohnhaus in St. Valentin eingebrochen sein. Der Besitzer erwischte das Duo und feuerte mit einer Pistole. "Einer der beiden Männer wurde am Oberschenkel getroffen", sagte Schwaigerlehner. Das Duo fuhr in einem Pkw davon. Ab Ennsdorf setzte der Lenker die Flucht alleine fort und ließ den blutenden 47-Jährigen auf der Straße liegend zurück.

Der im Grenzgebiet zwischen Niederösterreich und Oberösterreich gefundene Mann konnte laut Polizei vorerst lediglich kurz befragt werden. Der Mann wurde in ein Linzer Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Seine Blessuren sind laut Polizei nicht lebensgefährlich. Der 47-Jährige sei ausländischer Herkunft, hieß es. Nähere Informationen soll es am Dienstag geben. (18.2.2019)