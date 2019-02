LG baut kein faltbares Smartphone, weil Markt "zu klein" ist

Der Smartphone-Hersteller glaubt, dass nur eine Million Nutzer an faltbaren Geräten Interesse haben

LG wird sich dem neuesten Trend in der Smartphone-Branche vorerst verweigern. Der Konzern habe sich dagegen entschieden, schon jetzt ein faltbares Smartphone zu produzieren, hieß es gegenüber der Korea Times. Der Grund dafür ist simpel: Laut LG soll lediglich ein Markt von einer Million potenziellen Kunden bestehen. Deshalb sei es "zu früh", sagt LG-Präsident Kwon Bong-seok.

5G-fähiges Gerät



Bei 5G will der Hersteller hingegen vorne dabei sein. Auf dem Mobile World Congress, der nächste Woche in Barcelona stattfindet, wird LG das 5G-fähige LG V50 ThinQ präsentieren. Außerdem wird das nächste Flaggschiff hergezeigt, das 4G-fähige LG G8 Thinq. Der Konzern splittet seine Modelle also in G- und V-Benennungen auf, wobei Letztes für 5G steht.

Kurz vor dem Mobile World Congress wird auch das erste Schwergewicht unter den Smartphone-Produzenten ein faltbares Gerät präsentieren, nämlich Samsung. Der Konzern hält am Mittwoch eine offizielle Präsentation neuer Geräte ab. (red, 18.2.2019)