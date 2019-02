Pro und Kontra: Ist flächendeckendes Tempo 30 in Wien sinnvoll?

KONTRA | Das Problem ist ein anderes

von Guido Gluschitsch

Die Idee des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV), Tempo 30 in Städten einzuführen, ist ja nicht einmal einen ganzen Augenblick lang gut. Anders ist nicht zu erklären, dass das KFV selbst sofort zurückrudert und Hauptverkehrswege vom Tempolimit ausnehmen will. Am Anliegen, die Sicherheit der Kinder zu erhöhen, gibt es nichts auszusetzen. Der Ansatz, dafür die Geschwindigkeit der Autos in der Stadt zu reduzieren, ist aber nicht bis zum Ende gedacht. Es geht schlicht nicht weit genug. Abseits der Hauptrouten darf man in Wien ohnedies kaum noch schneller als 30 km/h fahren. Und im Zentrum von Wien kann man tagsüber auch kaum schneller als 30 km/h fahren.

Nicht nur das Tempo der Autos ist für Unfälle und deren Folgen relevant. Viel bedeutender sind die Unachtsamkeit der Lenker und die schiere Masse des Autos.

Vernünftiger wäre es, das Auto im dichtbesiedelten Gebiet stark zurückzudrängen. Hauptverkehrsverbindungen gehören wie Autobahnen baulich getrennt. Für alle anderen Straßen und Wege lässt sich die Idee der Begegnungszone übernehmen. Das würde nicht nur die Sicherheit für Kinder dramatisch erhöhen, sondern nebenbei auch noch die Lebensqualität. Menschen, die keinesfalls aufs Autofahren in der Stadt verzichten wollen, sehen das wohl anders. Aber die sind bei Tempo 30 genauso empört – und dürfen nicht die Verkehrspolitik einer Stadt bestimmen.(Guido Gluschitsch, 18.2.2019)