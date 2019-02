"Eine Freedom zu verschenken": Bilderbuch stellt "EU Passport" aus

Am Freitag erscheint das nächste neue Album der Band

Der coolste Reisepass der Welt? Ist wohl dieser. Die Band Bilderbuch stellt ab sofort EU-Reisepässe aus. Die Aktion, bei der sich jeder online einfach ein solches Dokument beschaffen kann, indem er ein Formular ausfüllt und ein Foto von sich hochlädt, steht unter dem Motto "Europa 22". Sänger Maurice Ernst ging mit gutem Beispiel voran.

Das Angebot ist zudem eine gelungene PR-Aktion. Ein gleichnamiger Song findet sich auf dem am Freitag erscheinenden neuen Album "Vernissage My Heart" der Gruppe. In dem Lied ist unter anderem von "Ein Leben ohne Grenzen / Eine Freedom zu verschenken" die Rede.



various artists - topic

Der Aufruf für ein offenes Europa kommt in den sozialen Netzwerken gut an. Einen "EU Passport" haben sich unter anderem schon der deutsche Satiriker Jan Böhmermann und Rapper Dendemann besorgt.

Die Botschaft stößt auch in der Politik auf Zustimmung. Mit "Super Aktion!" kommentierte die deutsche Bundestagsabgeordnete Katarina Barley (SPD) ihren Pass. (red, 18.2.2019)