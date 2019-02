Landliebe: Was macht für Sie das Leben auf dem Land schön?

Warum leben Sie auf dem Land, und was ist das Schöne daran? Ein Loblied auf das Landleben!

Auf dem Dorfplatz treffen sich Menschen, plaudern kurz und erledigen ihre Besorgungen. Kinder spielen auf den umliegenden Wiesen – allein. Sie brauchen keine Erwachsenen, die mit ihnen zum Spielplatz gehen: einfach raus und die Nachbarskinder zum Spielen abholen. Der Schulbus bringt die Kinder zur Schule und wieder nach Hause. Alle im Ort kennen einander, helfen sich, wenn nötig, und engagieren sich in diversen örtlichen Vereinen.

All das klingt idyllisch, und all das sind für viele Menschen die Gründe, warum sie das Landleben gern haben. Auch wenn ein genereller Trend zu beobachten ist, dass viele – vor allem junge Menschen – ländliche Strukturen verlassen, um in Städten zu arbeiten, so gibt es auch einige, für die das unvorstellbar ist. Die einen können sich gar nicht vorstellen, vom Land in die Stadt zu ziehen, und wieder andere kehren nach einiger Zeit der Stadt den Rücken, um sich den Traum von Haus, Garten und Landleben zu verwirklichen.

Das Schöne am Landleben

Landleben bedeutet für viele zur Ruhe kommen, die Natur vor der Haustüre genießen, die Nachbarn kennen und sich vielleicht auch sozial in einem Verein engagieren. Diese Punkte hört man oft, wenn Menschen über das Landleben schwärmen. Für manche Bewohner von Dörfern bedeuten diese Ruhe und das nachbarschaftliche Interesse aber auch Langeweile und Neugierde. User "Arbeiter#" hat sehr spezielle Punkte, warum er das Landleben mag:

Poster "Barbuschi" kennt sowohl das Stadt- als auch das Landleben:

Weder Millionenmetropole noch Land will User "Joe W.". Er fühlt sich in einer mittelgroßen Stadt am wohlsten:

Warum leben Sie auf dem Land?

Wie groß ist Ihre Gemeinde? Wie groß oder klein muss die Gemeinde sein, damit Sie sich wohlfühlen? Haben Sie schon immer auf dem Land gelebt, oder gehören Sie zu den Zugezogenen? Was ist für Sie das Schöne am Landleben? Und was nervt Sie auch manchmal daran? Erzählen Sie von Ihren Beweggründen für ein Leben auf dem Land! (haju, 26.2.2019)