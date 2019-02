FC Bayern im Kampf gegen den Mythos von Anfield

Das Königsklassen-Duell zwischen dem FC Liverpool und den Münchnern elektrisiert die Massen

Liverpool – Präsident Uli Hoeneß raunzte kurz einen Journalisten an, gab sich ansonsten aber sehr gelassen. Sportdirektor Hasan Salihamidzic stand demonstrativ lächelnd vor einer roten Wand mit dem Schriftzug "Pack mas". Betont optimistisch, aber durchaus auch angespannt hat Bayern München seine Reise zum Champions-League-Kracher beim FC Liverpool angetreten, denn den deutschen Rekordmeister begleiteten einige Fragezeichen – nicht nur, weil Jerome Boateng kurzfristig ausfällt und der Einsatz von Kingsley Coman weiterhin offen ist.

"Das ist eine richtige Challenge, da geht's um alles, da wissen wir anschließend, wie wir international stehen", sagte Hoeneß vor dem Abflug zum Hinspielshowdown am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) an der berühmten Anfield Road im Achtelfinale der Königsklasse. "Wir müssen mit heißem Herzen, aber kühlem Kopf spielen. Wir sind zu hundert Prozent bereit", ergänzte Salihamidzic.

Vorweggenommenes Finale

Die legendären Reds gegen die Mia-san-mia-Bayern, 59 große Titel gegen 70, 926,5 Millionen Euro Marktwert gegen 745,7 Millionen, Stürmerstar Mohamed Salah gegen Torjäger Robert Lewandowski – Fußball-Herz, was willst du mehr? Das mit Spannung erwartete Kräftemessen zwischen dem Team von Teammanager Jürgen Klopp und dem FC Bayern stellt alles in den Schatten und ist für viele Fans und Experten bereits das vorweggenommene Finale.

"Das sind zwei historische Spiele. Die Reds haben eine Wiedergeburt erlebt. Ein anspruchsvolleres Los hätten wir nicht bekommen können, dieses Achtelfinale könnte auch ein Endspiel sein", sagte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, bevor der deutsche Branchenführer im "Titanic Hotel" eincheckte. Ein schlechtes Omen?

Alle beim FC Bayern fiebern dem Duell mit dem Vorjahresfinalisten entgegen. "Für solche Spiele ist man Profi geworden", sagte Joshua Kimmich. "Diese Atmosphäre in Anfield gibt noch mehr Energie", meinte Lewandowski, der Respekt, aber keine Angst vor dem 18-maligen englischen Meister hat: "Wir wissen, was wir in solch wichtigen Spielen zu tun haben."

Defensive der Bayern wird sich steigern müssen

Hummels warnte: "Liverpool ist eine herausragende Mannschaft, wirklich herausragend. Man muss 90 Minuten dagegenhalten, sonst kann man sogar untergehen." Auch deshalb übte sich Hoeneß in Bescheidenheit. "Mein Wunschergebnis wäre 1:1. Einen Sieg zu erwarten, ist überheblich", sagte er – zumal dies einer deutschen Mannschaft im mythischen englischen Fußball-Tempel noch nie glückte.

Gerade die Münchner Wackelabwehr muss gegen die Offensivstars Salah, Roberto Firmino und Sadio Mane funktionieren, sonst droht in der Tat ein Untergang. Salihamidzic hofft, dass sein Team die teils dilettantischen Fehler vor den Wochen der Wahrheit einstellt. "Wir müssen uns alle zusammen in der Defensivarbeit steigern", sagte "Brazzo" Salihamidzic mit Nachdruck.

Klopp findet die Diskussionen abwegig. "Die Qualität ist nach wie vor da. Wie kann man bei Hummels, Süle und Boateng über eine Wackel-Abwehr reden", betonte er. Über Boateng muss er nicht nachdenken, der blieb mit Magen-Darm-Infekt in München. Von einer Favoritenrolle seiner Reds will Klopp aber so oder so nichts wissen. "Das sind zwei extrem starke Mannschaften, ich weiß nicht, wer weiterkommt. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir schon durch sind", sagte der 51-Jährige bei Sky.

Einen "kleinen Vorteil" hat Rummenigge ausgemacht. "Wir haben mehr Champions-League-Erfahrung als Liverpool. Das könnte ein wichtiges Plus werden", sagte er. Hoeneß, der "hohe Achtung" vor Klopp zeigte, sprach von "einem schweren Stück Arbeit für beide – ich hoffe sehr, mit dem besseren Ende für uns."

Bei den Bayern muss Coman nach der Schrecksekunde von Augsburg um seinen Einsatz bangen. Franck Ribery reiste verspätet an, nachdem er zum fünften Mal Vater geworden war. Klopp ist gezwungen, in der Innenverteidigung zu improvisieren, da Virgil van Dijk wegen einer Gelbsperre fehlt. (sid, 18.2.2019)

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Liverpool: Alisson – Milner, Henderson, Matip, Robertson – Wijnaldum, Fabinho, Keita – Salah, Firmino, Mane. – Trainer: Klopp

München: Neuer – Kimmich, Hummels, Süle, Alaba – Martinez (James), Thiago – Gnabry, Goretzka, Coman (Ribery) – Lewandowski. – Trainer: Kovac

Schiedsrichter: Gianluca Rocchi (Italien)