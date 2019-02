Dominic Thiem kann auf Rang sechs in der Weltrangliste klettern

Titelgewinn in Rio de Janeiro dafür erforderlich

London – In der Tennis-Herren-Weltrangliste hat Kei Nishikori mit der Verbesserung von Rang sieben auf sechs für die am Montag einzige Änderung in den Top Ten gesorgt. Um den einen Platz zurückgefallen ist Roger Federer. Sollte der weiter achtplatzierte Dominic Thiem den Titel in Rio de Janeiro holen, würde er beide überholen. Bei den Damen steht Serena Williams erstmals seit Juli 2017 in den Top Ten. (APA, 18.2.2019)

Tennis-Weltranglisten vom 18. Februar:

HERREN:

1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 10.955 Punkte

2. ( 2) Rafael Nadal (ESP) 8.320

3. ( 3) Alexander Zverev (GER) 6.475

4. ( 4) Juan Martin del Potro (ARG) 5.060

5. ( 5) Kevin Anderson (RSA) 4.595

6. ( 7) Kei Nishikori (JPN) 4.190

7. ( 6) Roger Federer (SUI) 4.100

8. ( 8) Dominic Thiem (AUT) 3.800

9. ( 9) John Isner (USA) 3.225

10. ( 10) Marin Cilic (CRO) 3.140

Weiter: 157. (157) Dennis Novak (AUT) 352 175. (175) Sebastian Ofner (AUT) 300 191. (194) Jurij Rodionov (AUT) 262 277. (277) Lucas Miedler (AUT) 159 288. (288) Gerald Melzer (AUT) 137

Race (Top 8 bei den ATP-Finals in London/10.-17. November): 1. (1) Djokovic 2.090 – 2. (2) Nadal 1.200 – 3. (3) Stefanos Tsitsipas (GRE) 810. Weiter: 56. (162) Thiem 135

Doppel: 1. (1) Mike Bryan (USA) 10.480 – 2. (2) Jack Sock (USA) 8.105 – 3. (3) Nicolas Mahut (FRA) 6.290. Weiter: 9. (8) Oliver Marach (AUT) 5.100 – 18. (17) Alexander Peya (AUT) 3.850 – 82. (68) Philipp Oswald (AUT) 1.030 – 90. (94) Jürgen Melzer (AUT) 996