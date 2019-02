Frankfurt verpasst Sprung Richtung Champions League Platz

Nach müdem Remis gegen Mönchengladbach

Frankfurt am Main – Eintracht Frankfurt hat einen großen Schritt in Richtung der Champions-League-Plätze in der deutschen Fußball-Bundesliga verpasst. Die Elf von Trainer Adi Hütter musste sich am Sonntag gegen den Tabellendritten Mönchengladbach mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Danny da Costa brachte die Eintracht in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung, Denis Zakaria (82.) gelang der verdiente Ausgleich.

Die Frankfurter mit Martin Hinteregger in der Abwehr-Dreierkette haben als Tabellensechster nun sieben Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze. Die Gladbacher haben durch das Remis den Anschluss an das Spitzenduo Borussia Dortmund und Bayern München vorerst verloren, sind aber weiter auf Champions-League-Kurs. (APA, 17.2.2019)