"Die Macht des Bösen", "Der Untergang" in memoriam Bruno Ganz: TV-Tipps für Montag, 18. Februar

Der Schlachter, Verpackung im Themenmontag, Vor Einbruch der Nacht, Kulturmontag, Atelier de Conversation, Hale County, Willkommen bei den Rileys – und Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Hebamme dringend gesucht! In Deutschland geben mehr und mehr Hebammen ihren Job auf – bei steigender Geburtenrate. Kreißsäle schließen, und für die Wochenbettbetreuung zu Hause ist auch kaum noch jemand zu finden. Die Arte-Reportage begleitet zwei Hebammen, die einen Ausweg aus Überbelastung und schlechter Bezahlung suchen. Bis 20.10, Arte

20.15 CHABROL I

Der Schlachter (Le boucher, Frankreich/Italien 1969, Claude Chabrol) Regisseur Claude Chabrol nutzt einen Kriminalfall zu einer erschütternden Parabel über die Macht des Bösen und die Zerbrechlichkeit menschlicher Ordnung. Mit Stéphane Audran und Jean Yanne in der Figur eines vom Krieg traumatisierten Schlachters.

Bis 21.45, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Achtung Verpackung Plastikfolien, Weichmacher und das Essen: Medizinjournalist Bernhard Hain dokumentiert, was Plastik mit uns anstellt. 21.05 Eingeschweißt und abgepackt – Wie sicher ist unser Essen? 21.45 Fertigsnacks zum Mitnehmen oder Selbstgemachtes. 22.30 Wie gut sind Fertiggerichte? Bis 23.20, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Das ORF-Chronikmagazin über die unüberhörbaren Forderungen nach Abbiegeassistenten für Lkws, seit ein Laster in Wien Ende Jänner einen Neunjährigen erfasste und tötete. Ein querschnittsgelähmter Skispringer kämpft um Anerkennung seines Sturzes als Vorspringer bei der WM 2016 als Arbeitsunfall. Und: 20 Jahre nach der Lawinenkatastrophe von Galtür. Bis 22.00, ORF 2

21.45 CHABROL II

Vor Einbruch der Nacht (Juste avant la nuit, F 1970, Claude Chabrol) Werber Charles hat die Frau seines besten Freundes bei Sexspielen umgebracht, und das ist allen anderen merkwürdig gleichgültig. Charles aber sucht nach einer gerechten Strafe für seine Tat. Der abgründige Thriller gilt als eine der wichtigsten Arbeiten Chabrols aus den 1970ern. Bis 23.30, Arte

foto: panoceanic films

22.25 DOKU

Atelier de Conversation (Ö/F/L 2017, Bernhard Braunstein) "Tu n’es pas seul – du bist nicht allein": In der Bibliothèque publique d’information im Centre Pompidou in Paris treffen einander wöchentlich Menschen aus allen Erdteilen, um im "Atelier de conversation" Französisch zu sprechen – Kriegsflüchtlinge neben Geschäfts leuten, unbekümmerte Studierende neben politisch Verfolgten. 2009 auch der Salzburger Bernhard Braunstein, der 2017 diesen Dokumentarfilm drehte. Bis 23.35, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag 1) Ausnahmekünstler Rembrandt zu seinem 350. Todestag. 2) T. C. Boyles neuer Roman Das Licht. 3) 3000. Band der Perry Rhodan-Hefte. Bis 0.15, ORF 2

23.30 IN MEMORIAM

Bruno Ganz: Der Untergang (D/Ö/I 2004, Oliver Hirschbiegel) Am 20. April 1945 erreicht das Artilleriefeuer erstmals Berlin. Hitler (Bruno Ganz) will die Stadt allerdings nicht verlassen. Hervorragende schauspielerische Leistungen, vor allem von Bruno Ganz. Der Film wurde 2005 für einen Auslandsoscar nominiert. Bis 2.05, ORF 2

23.30 DOKU

Hale County, Tag für Tag (USA/F 2018, RaMell Ross) Fünf Jahre filmte der Fotograf und Filmemacher RaMell Ross den Alltag in Hale County, einer Kleinstadt, die mehrheitlich von Afroamerikanern bewohnt wird, im US-Bundesstaat Alabama. RaMell Ross demontiert das stereotype Bild afroamerikanischer Männlichkeit und zeichnet ein ebenso mutiges wie ehrliches Por trät vom Leben des Studenten Daniel Collins und des werdenden Vaters Quincy Bryant. Bis 0.45, Arte

0.00 SCOTT JR.

Willkommen bei den Rileys (Welcome to the Rileys, GB/USA 2010, Jake Scott) Doug Riley (James Gandolfini) lernt auf Geschäftsreise die freche Gelegenheitsprostituierte Mallory (Kristen Stewart) kennen, die ihn an seine tödlich verunglückte Tochter erinnert. Er kümmert sich um die verwahrloste Jugendliche. Bis 1.40, HR