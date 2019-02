Sozialarbeiter über ihre Arbeit: Hoher Druck, wenig Geld

Melitta Nicponsky hat in der sozialen Arbeit die gesamte Bandbreite an Problemen erlebt. Die Sozialarbeiterin arbeitete beim Frauennotruf, der vom Verein für vergewaltigte Frauen und Mädchen angeboten wird. In ihrer mehr als 30-jährigen beruflichen Laufbahn war sie jedoch unter anderem auch in der Kinder- und Jugendarbeit, im Pflegebereich, in der Beratung von Mädchen und Frauen zum Thema Beruf und schließlich im Wohnbereich tätig.

Der Wohnbereich ist für Nicponsky einer der forderndsten Bereiche der sozialen Arbeit. "So nah am Alltag und Leben der Bewohner zu sein und dabei sensibel für die Grenzen von Interventionen in das Leben der Klienten zu sein, ist sehr herausfordernd", beschreibt die Sozialarbeiterin ihren Berufsalltag.

In ihrer aktuellen Arbeitsstelle kümmert sie sich als psychosoziale Fachkraft um neun psychisch kranke Menschen. Ihre Klienten haben Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis. Dieses Krankheitsbild äußert sich vielfach in Verfolgungsangst, Stimmenhören und visuellen Halluzinationen.

Ruhe bewahren

Teil der täglichen Aufgaben in der Wohngruppe ist das Krisenmanagement. Bewohner können unter psychotischen Wahnvorstellungen leiden und Wahrnehmungs- und Denkstörungen entwickeln. Für Nicponsky heißt das, einfühlsam zu sein und die Ruhe bewahren. "Wir versuchen solange wie möglich in Kontakt mit unseren Klienten zu bleiben", erklärt sie das Vorgehen bei Krisen. Wenn Probleme eskalieren, müsse auch ein Krankenhausaufenthalt in Betracht gezogen werden. Solche Entscheidungen über stationäre Behandlungen seien mit hoher Verantwortung verbunden und bedeuteten tiefe Einschnitte in die Lebensrealität der Klienten.

Diese hohen Anforderungen an Sozialarbeiterinnen seien nur durch gute Arbeitsbedingungen angemessen bewältigbar, sagt Nicponsky. Sie beobachte seit 20 Jahren die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen im Sozialbereich. Immer wieder habe sie sich überlegt, etwas anderes zu machen.

Viel Idealismus

Ihren Idealismus habe sie aber nicht verloren, sagt die Sozialarbeiterin. "Eine Motivation dafür, Sozialarbeiterin zu werden, war die Vorstellung einer Gesellschaft, die allen Menschen, die sie brauchen, Unterstützung zur Verfügung stellt", beschreibt die 56-Jährige ihre Berufsentscheidung.

Dieses Ideal sei jedoch nur erreichbar, wenn sich die Bedingungen für die Bediensteten verbessern. Gemeinsam mit Michael Gehmacher und vielen weiteren Beschäftigen der Sozialwirtschaft engagiert sie sich daher in der Initiative "Sozial, aber nicht blöd".