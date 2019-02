Viele Motive für Proteste gegen die Regierung in Tirana

Sie gehen auf die Straße, weil die Studiengebühren zu hoch sind, oder sie zu wenig Geld für demolierte Häuser bekommen. In Albanien mehren sich vor den Wahlen im Juni die Proteste

Der weiße Dunst der Rauchbomben hob sich trennscharf gegen den blitzblauen albanischen Frühlingshimmel ab. Am Samstag fanden in Tirana Demonstrationen der albanischen Opposition, der Demokratischen Partei (PD) gegen die sozialistische Regierung unter Edi Rama statt. Mehrere Polizisten und Demonstranten wurden bei den Zusammenstössen verletzt. Die Demonstranten hatten versucht, in das Regierungsgebäude einzudringen und die Polizei setzt Tränengas ein.

Die Demonstrationen von Samstag waren nur der bisherige Höhepunkt von monatelangen Protestveranstaltungen diverser gesellschaftlicher Gruppen gegen das oft intransparente, willkürliche Vorgehen der Behörden. Die Demonstrationen sind demnach nicht nur als Auftakt für die im Juni stattfindenden Lokalwahlen zu sehen. In den vergangenen Monaten waren Studierende in Tirana regelmäßig gegen die hohen Studiengebühren und die unzumutbaren Zustände in den Studentenwohnheimen auf die Strasse gegangen.

Fehlende Kompensationen



Eine andere Protestbewegung entstand rund um das Projekt, eine neue Stadtautobahn zu bauen. Denn für die Ring-Strasse rund um die Stadt müssen Bauten abgerissen werden. Die 300 betroffenen Familien beklagen, nicht ausreichend finanzielle Kompensationen zu bekommen. Wochenlang blockierten sie deshalb Strassen in Tirana. Künstler und Aktivisten protestierten zudem gegen den geplanten Abriss des Nationaltheaters im Herzen der Stadt. Die Pläne für das neue Nationaltheater riefen Kritik hervor, die Demonstranten monierten, dass die Kriterien für eine offene Ausschreibung nicht eingehalten wurden.

Die Opposition kritisiert aus demselben Grund noch weitere Projekte der Regierung: Die Luftfahrtgesellschaft Air Albania und der geplante Flughafen in Vlora, die mit Hilfe von türkischen Investoren realisiert werden sollen. Auch der niederländische Außenminister Stef Blok engagiert sich mittlerweile in der Sache. Es bestünde die Vermutung, dass die Projekte Air Albania und der Flughafen in Vlora gegen das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) der EU mit Albanien verstoßen würde, so Blok. Auch die EU-Kommission wolle nun Fragen der öffentlichen Ausschreibung mit der Regierung in Tirana umfassend diskutieren.

Beginn von EU-Beitrittsgesprächen



Offen ist, ob die EU-Staaten kommenden Juni beim EU-Rat für einen Beginn von EU-Beitrittsgesprächen votieren werden – Frankreich und die Niederlande sind strikt gegen jede Erweiterung. Albanien wird allerdings in einer "Gruppe" mit Nord-Mazedonien gesehen. Wegen des historischen Namensabkommens mit Griechenland plädieren viele dafür, dass jedenfalls die Beitrittsgespräche mit Nord-Mazedonien beginnen sollen.

Edi Rama hat in den vergangenen Jahren die Macht der Sozialisten weiter ausgebaut – die Opposition wurde – auch wegen eigener Fehler – immer schwächer. Rama hat aber auch eine wichtige Justizreform ins Rollen gebracht – zahlreich korrupte Staatsanwälte und Richter haben ihre Posten geräumt. Allerdings ist das Verfassungsgericht nun bereits seit Monaten wegen fehlender Richter nicht mehr funktionstüchtig. So wurde durch die Justizreform indirekt ein rechtliches Vakuum geschaffen, das wiederum von manchen politisch ausgenützt wird.

Großalbanische Avancen

Rama, der immer öfter großalbanische Töne anschlägt und eine Vereinigung des Kosovo mit Albanien in den Raum stellt, obwohl eine solche gegen die Verfassung des Kosovo und gegen den Ahtisaari-Plan verstoßen würde, ist für sein dominantes Auftreten bekannt. Kürzlich hatte Rama den allseits anerkannten Außenminister Ditmir Bushati entlassen, unter anderem weil dieser sich gegen den Gebietsaustausch zwischen dem Kosovo und Serbien gestellt hatte.

So ein Gebietsaustausch, der gegen die Verfassung des Kosovo und gegen den Ahtisaari-Plan verstoßen würde, wird von Teilen der Trump-Administration und von europäischen Lobbyisten befeuert. Weil die neue Grenzziehung nach ethnischen Kriterien erfolgen soll – was die EU und der gesamte Westen bisher ausgeschlossen haben – löst sie in der Region große Ängste aus. (Adelheid Wölfl, 17.2.2019)