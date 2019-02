Vanek-Tor bei verrückter Detroit-Niederlage im Österreicher-Duell

Philadelphia vergab Vier-Tore-Führung und siegte in Overtime

Philadelphia – Die Philadelphia Flyers haben nach verspielter Vier-Tore-Führung in der National Hockey League (NHL) doch noch gewonnen. Der Club von Michael Raffl setzte sich am Samstag im Österreicher-Duell gegen die Detroit Red Wings mit Thomas Vanek 6:5 nach Verlängerung durch. Vanek markierte bei der Aufholjagd der Gäste das zwischenzeitliche 3:5, es war das zwölfte Saisontor des 35-jährigen Routiniers.

Während Vanek zu den auffälligsten Offensivspielern seines Teams gehörte, und ein Solo ausgehend vom eigenen Drittel mit einem platzierten Handgelenksschuss abschloss, stand Raffl wieder einmal nur 8:07 Minuten auf dem Eis.

sportsnet

Dass die Red Wings überhaupt mit einem Punkt vom Eis gingen, hatten sie neben Vanek vor allem Anthony Mantha zu verdanken. Dem ehemaligen First-Round-Pick gelang in der 52. Minute das 4:5 und sieben Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit der Ausgleich. In der "Overtime" stellte Flyers-Goalgetter Travis Konecny mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend den elften Sieg in den jüngsten 13 Spielen sicher. (APA, 17.2.2019)

NHL-Ergebnisse vom Samstag:

Philadelphia Flyers (mit M. Raffl) – Detroit Red Wings (mit Vanek/1 Tor) 6:5 n.V.

Pittsburgh Penguins – Calgary Flames 4:5

San Jose Sharks – Vancouver Canucks 3:2

Vegas Golden Knights – Nashville Predators 5:1

Carolina Hurricanes – Dallas Stars 3:0

Colorado Avalanche – St. Louis Blues 0:3

New York Islanders – Edmonton Oilers 5:2

Chicago Blackhawks – Columbus Blue Jackets 2:5

Arizona Coyotes – Toronto Maple Leafs 2:0

Winnipeg Jets – Ottawa Senators 3:4 n.V.

Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens 3:0

Los Angeles Kings – Boston Bruins 2:4.