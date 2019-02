Faltbares Smartphone von TCL lässt sich zu Smartwatch verbiegen

Hersteller soll fünf unterschiedliche Geräte in Planung haben – mehr Details bei MWC

Das Zeitalter der faltbaren Smartphones ist angebrochen. Etliche Hersteller versuchen in diesem Bereich Führung zu erlangen – ob so ein Gerät überhaupt Sinn macht, steht auf einem anderen Blatt. Wie CNET berichtet will nun auch TCL mit einem faltbaren Handy ins Rennen gehen. Fünf verschiedene Smartphones sind in Planung – eines davon soll sich sogar zu einer Smartwatch falten lassen.

Mehr Details beim MWC

In dem Bericht sind Renderings und Patente gelistet. Auf die Funktionalität wird nicht eingegangen. Auf Nachfrage von The Verge wurde von TCL verlautbart, dass man mehr Details im Rahmen des Mobile World Congress enthüllen wird. Dieser findet vom 25. Bis 28. Februar in Barcelona statt – DER STANDARD wird vor Ort sein.

anshel sag

Lenovo hat es 2016 vorgemacht

Gänzlich neu ist ein derartiger Smartphone-Smartwatch-Hybrid übrigens nicht. Lenovo zeigte bereits 2016 einen derartigen Prototyp. Das in einem Video gezeigte Smartphone konnte einfach um das Handgelenk des Nutzers gewickelt werden. Auf den Markt kam das Gerät aber bislang nicht. (red, 17.2.2019)