Ehemann randaliert bei Opferschutzeinrichtung

28-Jähriger versuchte in Haus einzudringen, wo die Ex-Frau mit dem Kind wohnt – Polizeieinsatz

Wolfsberg – Ein 28 Jahre alter Mann hat am Samstag kurz nach 8.00 Uhr versucht, in eine Opferschutzeinrichtung in Kärnten einzudringen. In dem Haus im Bezirk Wolfsberg wohnt seit einiger Zeit seine 35-jährige Ehefrau, eine Kärntnerin, mit dem gemeinsamen Kleinkind. Laut Polizei hatte dem betrunkenen Bosnier das Personal den Einlass verweigert. Daraufhin randalierte er bis er schließlich festgenommen wurde.

Er versuchte, über einen vier Meter hohen Zaun in das Gelände einzudringen. Auf dem Zaun stehend schlug er mehrfach gegen die Fassadenverkleidung und riss Teile davon heraus. Gegen die einschreitenden Polizisten verhielt er sich aggressiv und bedrohte sie mit dem Umbringen. Beim Versuch, den Mann vom Zaun zu holen, trat er die Polizisten. Erst unter Einsatz von Pfefferspray gelang es, den Mann vom Zaun zu holen und festzunehmen. Er befand sich zunächst in Haft. (APA, 16.2.2019)