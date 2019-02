Lega-Gründer Bossi in kritischem Zustand im Spital

Der 77-jährige Senator liegt auf der Intensivstation

Rom – Der Gründer von Italiens rechter Regierungspartei Lega, Umberto Bossi, liegt im kritischen Zustand auf der Intensivstation des Krankenhauses der norditalienischen Stadt Varese. Seine Lage sei ernst, aber stabil, teilten die Ärzte am Samstag mit.

Der 77-jährige Lega-Senator hatte laut Medienangaben am Donnerstagabend einen Krampfanfall erlitten und war per Hubschrauber ins Spital geflogen worden. Bossi hatte bereits 2004 einen Hirnschlag erlitten, seitdem ist er zum Teil gelähmt.

Der Politiker, der in den 80er-Jahren die separatistische Lega Nord gegründet hatte, die heute nur mehr Lega heißt, hatte die Parteiführung 2011 infolge eines Skandals um veruntreute Parteigelder aufgegeben. Wegen Veruntreuung von Parteigeldern war Bossi im November zweitinstanzlich zu einem Jahr und zehn Monaten Haft verurteilt worden. 2013 hatte Matteo Salvini die Parteiführung übernommen. Seit Juni regiert die Lega in Rom an der Seite der populistischen Fünf Sterne-Bewegung. (APA, 16.2.2019)