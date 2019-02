Burgi im Traum

Das Strandbad in Klagenfurt an einem Februarabend 2018

(Das Strandbad in Klagenfurt an einem Februarabend 2018, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzen Hosen und schwarzen Anoraks mit der Aufschrift "Security". Sie werfen Kieselsteine ins Wasser und starren vor sich hin.

Lange Pause.)

DER ERSTE: Wosn los? Redst nix?

DER ZWEITE (zuckt mit den Schultern)

DER ERSTE: Jesaja kronk?

DER ZWEITE (schüttelt den Kopf)

DER ERSTE: Burgi?

DER ZWEITE: Naa ... Jo.

DER ERSTE: Wieda obg'haut?

DER ZWEITE: Naa, oba ... (Wendet sich ihm zu.) I getramt gestan von da Burgi, vastehst? Tram sunst nia von ihr, oba gestan ... I im Bett mit da Burgi, vastehst, olles super, und –

DER ERSTE: Wos, im Tram?

DER ZWEITE: Im Tram, jo.

DER ERSTE (höhnisch): Ah, losst sie sunst nit, doss muasst tramen?

DER ZWEITE (ärgerlich): Sicher losst. Trotzdem getramt. Olles super, vastehst, oba auf amol geht die Tia auf und die Burgi kummt eina und -

DER ERSTE: Wos, in echt?

DER ZWEITE: Im Tram.

DER ERSTE: I gedocht, im Tram is im Bett mit dir?

DER ZWEITE: Dos is es jo! Trotzdem kummt gleichzeitig bei da Tia eina mitn Jesaja und schreit: "Hob i di dawischt mit deina Schlompn, du Drecksau!" Vuan Jesaja, vastehst?

DER ERSTE: Und Burgi? Die im Bett, man i?

DER ZWEITE: G'locht.

(Pause)

DER ERSTE: Und dos regt di auf?

DER ZWEITE (nickt)

DER ERSTE: Braucht nit. Gonz normal. Wunschtraum. Mutta und Hure. Wunschtraum von an jedn Monn.

DER ZWEITE: Wunschtraum?

DER ERSTE: Sicher. Konnst ibaroll nochlesn. Wosn du gedocht?

DER ZWEITE: Olp.

(Vorhang)

Antonio Fian (Vorhang, 15.2.2019)