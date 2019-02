Wohnbaugesellschaft BWSG entlässt Vorstände Haberzettl und Hamerle

Die Rechtsanwaltskanzlei Jarolim und PWC stellten eine Verletzung der Sorgfaltspflicht fest

Wien – Nach einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung kommt es zu einer großen Personalrochade bei der Wohnbaugenossenschaft BWS – Gemeinnützige allgemeine Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft reg. Gen.m.b.H. Der Vorstandsvorsitzende Wilhelm Haberzettl und Vorstandsmitglied Andreas Hamerle wurden fristlos entlassen. Das teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Einer im Dezember 2018 gestarteten Untersuchung der Rechtsanwaltskanzlei Jarolim und PWC zufolge hat der Vorstand Sorgfaltspflichten verletzt. Die Abberufung und fristlose Entlassung seien einstimmig beschlossen worden.

Neue interimistische Vorstandsvorsitzende wird die Juristin und Infrastrukturmanagerin Karin Zipperer. In ihrer bisherigen beruflichen Laufbah arbeitete sie unter anderem in Führungspositionen bei der Asfinag, dem Hafen Wien und dem Flughafen Wien. Ihr zur Seite stehen soll als zweites interimistisches Vorstandsmitglied der Rechtsanwalt Wolfgang Schweinhammer. Die Bestellung des Vorstandes ist mit dem Datum der Generalversammlung am 28.06.2019 befristet. (red, 15.2.2019)