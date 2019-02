Ferrari präsentierte als letztes Topteam neues Auto "SF90"

apa/afp/ferrari press office/han

Aushängeschild Sebastian Vettel gab sich optimistisch. "Das Team ist auf dem richtigen Weg, hoffentlich können wir uns weiter verbessern", sagte der Deutsche. Mehr denn je steht er in der am 17. März in Melbourne startenden Saison in der Pflicht, die Aufbauarbeit der Scuderia zu krönen. Sein Vorbild Michael Schumacher hatte seinerzeit im fünften Jahr seine einmalige Titelserie mit Ferrari begonnen. "Sebastian ist so hungrig wie eh und je nach Siegen. Er strebt voller Hingabe danach, unsere Ziele zu erreichen", versicherte Camilleri.