Highlights und Top-Themen der aktuellen Architektur

TURN ON PARTNER: 7. – 8. März 2019, TURN ON: 9. März 2019

Vom 7. bis 9. März feiert Wien im Großen Sendesaal des ORF das Architekturfestival TURN ON, welches sich auch dieses Jahr aktueller Architektur im Sinne von "Baukultur" widmet. Im Laufe der Jahre wurde dabei das Netzwerk zwischen Architektur, Wirtschaft und Politik kontinuierlich ausgebaut, und es wird laufend vertieft. Der diesjährige Festredner Leo Van Broeck aus Brüssel spricht von Qualität als einem Brückenschlag zwischen Architektur und Politik. Die Talkrunde am Samstag fragt nach der "Qualitätssicherung" im Prozess vom ambitionierten Entwurf bis zum realisierten Bauwerk.

Das dichte Vortragsprogramm bei TURN ON PARTNER an der Schnittstelle von Architektur und Wirtschaft führt zentrale Themen des Vorjahres fort. Die Komplexität des Bauprozesses, Innovationen der Wirtschaft und anspruchsvolle architektonische Referenzbeispiele stehen dabei im Vordergrund und werden aus den Perspektiven unterschiedlicher Disziplinen beleuchtet. Am Samstag präsentieren ambitionierte österreichische Architekturbüros und namhafte internationale Akteure Projekte bei TURN ON, die sich neuen Herausforderungen widmen. Den Abschluss bildet der neuen Programmpunkt TURN ON STUDIO.

Das gesamte Vortragsprogramm finden Sie unter: www.turn-on.at