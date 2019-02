Blick in die Zukunft: Unser Leben im Jahr 2050

Der STANDARD illustriert die Welt von morgen auf Basis von Entwicklungen, die heute schon begonnen haben

Zukunft ist wissen plus Fantasie. Doch vieles, was unseren Alltag in Zukunft prägen wird, kündigt sich schon heute an: Selbstfahrende Autos verlängern unsere Freizeit, genetische Eingriffe unser Leben. Saubere Energie versorgt Megastädte. Und künstliche Intelligenz verändert unsere Fähigkeiten

foto: illustration: simon klausner / humaaans.com / pablo stanley

