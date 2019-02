Dickhäuter aufspüren: Wenn Ameisen gegen Elefanten antreten

Ameisen beschützen Akazien gegen Pflanzenfresser. An Vibrationen erkennen die Insekten einen "Angriff"

Ameisen und afrikanische Akazien pflegen eine ganz besondere Beziehung. Die Pflanzen bieten den Insekten Unterschlupf und Nahrung, im Gegenzug werden sie von den Ameisen gegen Pflanzenfresser wie Elefanten, Giraffen oder Antilopen beschützt. Wie die Ameisen einen Angriff auf ihr Zuhause überhaupt erkennen, haben nun deutsche Biologen in Afrika erforscht. Wie sich zeigte, geben vor allem Vibrationen die entscheidenden Hinweise.



Afrikanische Akazien haben viele Feinde. Pflanzenfressende Tiere wie Giraffen, Elefanten oder Antilopen können verheerenden Schaden anrichten. Sie fressen Blätter, ziehen dem Stamm die Rinde ab, brechen Äste oder stürzen den ganzen Baum um. Um sich zu schützen, gehen viele Akazien eine sogenannte mutualistische Beziehung mit Ameisen ein.



Im Verband gegen Dickhäuter



Sie stellen Ameisen sozusagen als Bodyguards ein. Als Bezahlung dienen Nahrung und Unterschlupf. Sobald die Akazie angefressen wird, strömen Ameisen aus und verteidigen aggressiv ihren Baum. Obwohl Ameisen viel kleiner sind, können sie Elefanten oder Giraffen verjagen, indem sehr viele Tiere gemeinsam sehr schnell reagieren.



Kathrin Krausa und Felix A. Hager von der Ruhr-Universität Bochum (RUB) wollten wissen, wie Ameisen es schaffen, so schnell zu reagieren und den Angreifer zu finden. Dafür untersuchten sie das Verhalten der Akazien-Ameisen Crematogaster mimosae in Kenia. Ihre Ergebnisse wurden nun in dem Fachjournal "Current Biology" publiziert.



Die beiden Forscher interessierte vor allem, was die Ameisen alarmiert. Elefanten sind kaum zu übersehen, nachts jedoch, und mit den relativ schlechten Augen der Ameisen, sind visuelle Reize nur sehr eingeschränkt von Nutzen. Die Ausbreitung chemischer Reize, mit denen bisher die Abwehrreaktion der Ameisen erklärt wurde, ist verhältnismäßig langsam und stark vom Wind abhängig. Daher wären sie keine zuverlässige Informationsquelle.



Unterschiedliche Vibrationsreize



"Wir hielten es darum für viel wahrscheinlicher, dass die Ameisen mechanische Reize detektieren", sagt Krausa. "Eine Akazie in der afrikanischen Savanne vibriert nicht nur, wenn ein Elefant an ihr rüttelt", erklärt Hager. "Auch Wind versetzt Äste oder den ganzen Baum in Schwingungen." Die beiden Forscher wollten daher die durch Wind verursachten Vibrationen mit denen von fressenden Säugetieren vergleichen. "Anstelle von Elefanten, die zwar zahlreich vorhanden, aber schwer zu bändigen waren, haben wir eine Ziege an den Akazien fressen lassen", so Krausa.



Die Messungen zeigen, dass sich Vibrationen verursacht von fressenden Säugetieren klar von den vom Wind verursachten Vibrationen unterscheiden, sie sind hochfrequenter. Auch Ameisen nehmen diesen Unterschied wahr. Tatsächlich konnten Kathrin Krausa und Felix Hager zeigen, dass Vibrationen, die durch das Abzupfen von Blättern verursacht werden, die alarmierenden Reize sind.



Ameisen reagieren auf Säugetier-Vibrationen mit verstärktem Patrouillieren, wohingegen sich ihre Aktivität nicht ändert, wenn der Baum sich im Wind bewegt. Die Vibrationen, die entstehen, wenn ein Säugetier ein Blatt abzupft, sind so stark, dass sie über den gesamten Baum weitergeleitet und von den Ameisen wahrgenommen werden. "So werden die überall auf dem Baum verteilten Ameisen innerhalb kürzester Zeit alarmiert", so die Forscher.



Schnelle Lokalisierung



Eine durch Vibrationen alarmierte Ameise orientiert sich laut der Biologen unmittelbar in die Richtung, aus der die Vibrationen kommen. Sie erhält also eine Richtungsinformation. Dank dieser sogenannten tropotaktischen Orientierung können Ameisen sehr schnell den Angreifer lokalisieren und bekämpfen. Vibrationen sind der Schlüsselreiz, den Ameisen nutzen, um die Akazie zu verteidigen. (red, 15.2.2019)