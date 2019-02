Businessparks erweitern um Hotels

Rainers21 ist fertig , myhive in Bau – Aus- und Neubau auch in Parndorf

Wien – Am 1. Dezember 2018 war es so weit: Das Hotel Rainers21 im Businesspark Campus21 in Brunn am Gebirge öffnete seine Pforten. 174 Zimmer gibt es hier und auch sechs Veranstaltungsräume, die insbesondere den Mietern im Businesspark nun zur Verfügung stehen. Die Lobby ist eine "Public Area" mit Coworking-Space, wo es sich auch arbeiten lässt.

Der Campus21 ist nicht der einzige Businesspark, der sein Angebot aktuell um ein Hotel erweitert. Auch beim myhive Wienerberg der Immofinanz, bisher besser als Businesspark Vienna bekannt, wird gerade ein Hotel gebaut. Hier feierte man im Dezember die Dachgleiche. Der neue Turm neben den Twin Towers, geplant von Holzbauer & Partner, wird genau genommen ein gemischt genutztes Objekt mit Büroflächen und 201 Hotelzimmern. Letztere werden ab Herbst 2019 von der Novum Hospitality als Holiday Inn Vienna-South betrieben werden. Im 22. Stock wird es ein Panorama-Business-Restaurant geben, in der "Open Lobby" werden auch hier Gäste zwischendurch arbeiten können.

Manch anderer Businesspark-Betreiber hat ebenfalls den Bedarf erkannt und wünscht sich ein solches "zeitgemäßes" Hotel im oder zumindest in unmittelbarer Nähe des Parks. Michael Oberleitner, Geschäftsführer des K01 Wien Nord, denkt beispielsweise gerade darüber nach, wie bzw. mit wem er ein solches umsetzen kann. Ein Betreiber wird gerade gesucht.

Ein Ibis für Parndorf

Und im Businesspark Burgenland in Parndorf, wo der Fokus weniger auf Büros als auf Produktionsbetrieben und auf Einzelhandel liegt, wächst das Hotelangebot gerade immens. Das schon etwas ältere Hotel Pannonia Tower wird gerade um zwei Zubauten auf 200 Zimmer erweitert, und neben dem neuen Cineplexx-Kino wird demnächst ein zweites Hotel gebaut, das 135 Zimmer haben wird und nach der Fertigstellung im Frühjahr 2020 von Ibis Accor betrieben wird. Errichter Thomas Braunsberger macht sich keine Sorgen, dass es sich wirtschaftlich nicht rechnen wird, denn auch der Pannonia Tower sei "extrem gut ausgelastet"; schon die produzierenden Unternehmen im Businesspark würden viele Gäste bringen, zusammen mit den zahlreichen Shopping-Gästen in Parndorf werde auch das neue Hotel funktionieren, ist er sich sicher. (mapu, 18.2. 2019)