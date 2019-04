Designer zeigt, wie ein Windows 95-Smartphone ausgesehen hätte

Wilde Mischung aus PDA und modernem Handy bringt alle wichtigen Anschlüsse von 1995 mit

Im Sommer 1995 sorgte der Verkaufsstart für Windows 95 für Schlangen bei den Softwarehändlern. Für Microsoft sollte es die Dominanz der Desktop-Plattform endgültig einzementieren. Neben zahlreichen Multimediafunktionen und Multitasking-Support war vor allem das Startmenü eine zentrale Neuerung, die auch bis heute erhalten geblieben ist.

Während Desktoprechner damals ihre Blütezeit erlebten, standen Mobiltelefone noch ganz am Anfang, der Smartphone-Boom in weiter Ferne. Gerade drei Jahre zuvor hatte Nokia mit dem 1011 sein erstes kommerziell verfügbares Handy an den Start gebracht. Doch was, wenn die Technik damals schon etwas weiter fortgeschritten gewesen wäre – und Microsoft noch vor Apple und Co. ein Smartphone mit Windows 95 entwickelt hätte? Eine mögliche Antwort liefert der Designer Henrique Perticarati mit dem WinPhone 95.

foto: henrique perticarati

Smartphone-PDA-Mash-up

Sein Werk zeigt ein Gerät, das teilweise Elemente früher Smartphones beinhaltet – etwa physische Navigationstasten am unteren Rand – aber offenkundig auch inspiriert von einigen älteren PDAs ist, auf denen oft Windows CE lief. Im Gegensatz zu den heute meist sehr schlanken Handys mit verschwindend dünnen Rändern ist das Smartphone mit Windows 95 recht klobig gehalten. Es nutzt ein Gehäuse aus beigem Kunststoff, der für die Computerwelt der 1990er-Jahre prägend war.

foto: henrique perticarati

Die Oberfläche des Desktopsystems ist in diesem Konzept nur marginal auf den kleineren Bildschirm angepasst. Das liegt auch daran, dass kein Touchfunktion für die Mini-Bildröhre vorgesehen ist, sondern die Steuerung über die bereits erwähnten Navigationstasten und einen Trackball erfolgt. Das modernste Feature ist freilich eine rückseitige Kamera für die eine damals spektakuläre Auflösung von 1,2 Megapixel angegeben ist.

foto: henrique perticarati

Mit dabei sind neben separaten Steckern für Mikrofon und Kopfhörer auch die wichtigsten Anschlüsse von damals. Über einen VGA-Port wäre ein Bildschirm anschließbar, über den Parallel-Port ein Drucker. Und wer ein bisschen mehr Leistung braucht, findet auch einen Turboknopf für den Prozessor.

Wer tatsächlich sehen will, wie gut sich Windows 95 heute auf einem Handy bewährt, dem steht mit einer neuen App eine einfache Möglichkeit zur Verfügung. (red, 15.02.2019)