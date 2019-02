Poller am Ballhausplatz: Baustopp sorgte für erhebliche Mehrkosten

Der vom damaligen Kanzler Kern erwirkte Stopp verursachte ein Drittel der Gesamtkosten von 799.000 Euro, kritisiert der Rechnungshof

Wien – Die Posse um die Poller vor dem Bundeskanzleramt und der Präsidentschaftskanzlei in der Wiener Innenstadt hat ein Nachspiel. Wie der Rechnungshof (RH) in einem am Freitag veröffentlichten Bericht aufzeigt, hat ein Anfang September 2017 vom damaligen Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) erwirkter Baustopp des Projekts 243.000 Euro gekostet. Das sind rund ein Drittel der Gesamtkosten von 799.000 Euro.

Insgesamt wurden 42 fixe Poller und zwei hydraulische Poller vor dem Kanzleramt sowie elf fixe und vier hydraulische Poller bei der Präsidentschaftskanzlei errichtet. Das macht nach Adam Riese 59 Poller für fast 800.000 Euro.

Zur Vorgeschichte: Nach Terroranschlägen in Europa mit Lkws und Autos wurden auch in Österreich Konzepte zum Schutz kritischer Infrastruktur sowie der Bevölkerung intensiv überlegt. Bereits im März 2015 hatte das Bundesamt für Terrorismusbekämpfung (BVT) ein Sicherheitskonzept mit fixen Pollern präsentiert. Dieses wurde nach Kritik am Konzept noch im gleichen Jahr überarbeitet: Der neue Plan sah laut Rechnungshof "fixe und hydraulische Poller sowie Granitelemente" vor. Bis März 2017 wurde das Konzept erneut adaptiert: Statt Granitmauern waren aus Kostengründen 80 Zentimeter hohe Stahlbetonmauern vorgesehen.

Pläne des Innenministerium unzureichend

Im aktuellen Bericht kritisiert der RH auch das Innenministerium: Die Pläne des Ministeriums seien noch im Jahr 2017 mangelhaft gewesen. So wurde die Schutzwirkung des Anprallschutzes im Einfahrtsbereich der Präsidentschaftskanzlei als unzureichend klassifiziert.

Die erheblichen Mehrkosten wurden freilich durch den von Kern erwirkten Baustopp verursacht. Zunächst begannen die Bauarbeiten im Juli 2017 programmgemäß. Nach massiver Kritik vor allem der Kronen Zeitung am Bauvorhaben und vor allem der geplanten Mauern erwirkte das Bundeskanzleramt am 7. September einen Baustopp – für den der RH weder wirtschaftliche noch technische Gründe feststellen konnte. Im Vorfeld der Nationalratswahlen wurde dann noch während der Ausführungsphase eine weitere Projektadaptierung beschlossen: Statt der Mauern waren nur noch Poller vorgesehen.

Bauzeit um fast zwei Monate verlängert

Laut RH verlängerte sich durch diese Entscheidung die Bauzeit um fast zwei Monate – von 81 auf 136 Kalendertage. Die daraus resultierenden Mehrkosten wurden mit 45.000 Euro beziffert.

Für die Kostensteigerung erheblich war aber hauptsächlich die Tatsache, dass bis zum erwirkten Baustopp am 7. September bereits Vorarbeiten für die Schutzmauer durchgeführt wurden. Diese Arbeiten, die obsolet wurden, kosteten 143.000 Euro. Dazu kamen 41.000 Euro für Umbauarbeiten, die für die Umrüstung auf Poller nötig waren. Das Personal der Baufirma, das nicht mehr planmäßig eingesetzt werden konnte, kostete um 14.000 Euro mehr als geplant. Die Mehrkosten seit dem Baustopp machten damit in Summe 243.000 Euro aus, das entspricht 30 Prozent der Gesamtkosten.

Positiv bewertete der RH in seinem Bericht die baulichen Sicherheitseinrichtungen der Stadt Wien vor dem Rathausplatz, in der Kärntner Straße sowie in der Mariahilfer Straße. Kritisch wurde von den Prüfern aber gesehen, dass die Stadt zum Teil sicherheitsrelevante Informationen wie die Sicherheitsklassen von Pollern teils öffentlich machte. (krud, 15.2.2019)