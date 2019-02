Spaniens Parlament wird Ende April neu gewählt

Regierungschef Pedro Sanchez verlor Abstimmung über Budgetplan der Minderheitsregierung

Madrid – In Spanien findet am 28. April eine vorgezogene Parlamentswahl statt. Der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sanchez gab seine Entscheidung am Freitag in Madrid bekannt. Die Ablehnung des Budgetplans der Minderheitsregierung für 2019 durch das Parlament hatte am Mittwoch eine Krise ausgelöst.

Sanchez und seine Partei PSOE verfügen über keine eigene Mehrheit, sondern nur über rund ein Viertel der Sitze. Der Regierungschef, der seit Juni 2018 im Amt ist, stützte sich bisher auf die linkspopulistische Partei Podemos sowie auf zwei separatistische Parteien aus Katalonien. Diese beiden verweigerten ihre Zustimmung zum Budgetentwurf. (APA/Reuters, 15.2.2019)