Arzt: Trump bei "sehr guter Gesundheit"

Der US-Präsident ist mit 110 Kilogramm aber übergewichtig. Als körperliche Betätigung nennt er "Stehen bei öffentlichen Veranstaltungen"

Washington – US-Präsident Donald Trump hat in einem Jahr etwas zugenommen, ist aber nach wie vor bei "sehr guter Gesundheit". Zu diesem Schluss kommt sein Arzt Sean Conley in einem am Donnerstag veröffentlichten Gesundheitsattest. Der 1,90 Meter große Staatschef wiegt demnach 110 Kilogramm und damit zwei mehr als vor einem Jahr.

Der Ruhepuls des 72-Jährigen beträgt 70 Schläge pro Minute – vor einem Jahr waren es noch 68. Wegen hoher Cholesterinwerte erhöhte Conley, der Trump vergangene Woche untersuchte, die Dosis des Cholesterinsenkers Rosuvastatin von zehn auf 40 Milligramm pro Tag.

BMI 30

Mit seinem Gewicht kommt der US-Präsident auf einen Body-Mass-Index von etwas über 30 und ist damit übergewichtig. Abgesehen von einer gelegentlichen Runde Golf legt Trump bekanntermaßen wenig Wert auf Sport – anders als sein Vorgänger Barack Obama, der als Fitnessfan gilt.

Als körperliche Betätigungen nennt Trump Spaziergänge auf dem Gelände des Weißen Hauses und das Stehen bei öffentlichen Veranstaltungen. Außerdem liebt er Fastfood und Softdrinks, nicht gerade die gesündeste Ernährung. Andererseits ist der 72-Jährige Nichtraucher und trinkt keinen Alkohol. (APA, 15.2.2019)