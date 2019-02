Salzburg verliert in Europa League nach Führung 1:2 in Brügge

Club Brügge – Red Bull Salzburg Endstand 2:1 (0:1). Jan Breydelstadion, 22.000 Zuschauer, SR Kabakow (BUL). Rückspiel am 21. Februar (18.55 Uhr) in Salzburg.

Einzige nennenswerte Reaktion blieb ein Dabbur-Köpfler in die Hände Horvaths (65.), Salzburg konnte gegen die aggressiven Belgier kaum mehr echte Chancen herausspielen. Auch zu Beginn der Schlussphase ließ Brügge nicht nach und nützte sein Momentum bzw. etwas Glück erneut: Wesley war bei einer von Junuzovic unglücklich abgefälschten Flanke aus Kurzdistanz per Kopf zur Stelle. Damit war die Partie entschieden. Ein später Ausgleich wie beim 2:2 im Sechzehntelfinalhinspiel bei Real Sociedad im Vorjahr blieb Salzburg diesmal verwehrt. (APA, 14.2.2019)

Zu Beginn der zweiten Hälfte versuchte Brügge wieder über den Kampf in die Partie zurückzufinden, prompt musste Dabbur nach einer Ecke mit einem Hechtler per Kopf auf vor der Linie retten (47.). Es war der Auftakt zu einer starken Phase der Belgier, die eine Viertelstunde später durch Denswil an der Stange anklopften (63.) und kurz darauf den Ausgleich perfekt machten – diesmal fand ein Kopfball Denswils via Innenstange den Weg hinter die Linie.

Dennoch hatte Salzburg in der ersten Viertelstunde nur wenig Spaß auf dem holprigen Rasen des Jan Breydelstadions. Brügge agierte verbuchte vor 22.000 Zuschauern mehr gefährliche Szenen, agierte vor dem Tor aber nicht zwingend. Die wohl einzige wirklich schöne Aktion der Partie entschied selbige dann in der 17. Minute: Nach einem langen Zuspiel Andreas Ulmers in die Spitze, bewies Junuzovic Übersicht und Gefühl und nutzte den Stellungsfehler von Goalie Ethan Horvath perfekt: Der US-Legionär war beim Heber chancenlos.

Der gelang Zlatko Junuzovic mit einem herrlichen Heber (17.) zur 1:0-Führung. In der zweiten Hälfte verlor der Vorjahrs-Halbfinalist in einer hitzigen, kampfbetonten Partie aber seine leichte Überlegenheit und fing sich nach etwas mehr als einer Stunde den Ausgleich durch Stefano Denswil den Ausgleich ein. Im Finish krönten die Belgier dann dank Wesley (81.) ihre Aufholjagd mit dem Siegestreffer. Der bedeutete im 32. Saisonpflichtspiel die erste Niederlage, im 31. Europacupspiel unter Trainer Marco Rose war es die erste dritte.

Meinungen zum Spiel zwischen Club Brügge und Salzburg (2:1), via Puls 4:

Marco Rose (Salzburg-Trainer): "Niederlagen fühlen sich nie gut an. In Summe muss man sagen, dass sich Brügge den Sieg verdient hat. Sie haben das Ergebnis erzwungen, in der zweiten Hälfte viel investiert und riskiert. Wir haben das nicht so gut verteidigt. Es war eine ganz schwierige Partie für uns und unser erstes Pflichtspiel. Wir haben auch viel investiert. Es war wichtig, dass wir das Spiel gespielt haben, dass wir jetzt drinnen sind in der Saison. Wir wollen es nächsten Donnerstag für uns zwingen."

Zlatko Junuzovic (Salzburg-Mittelfeldspieler): "Die Niederlage nervt schon. Das war unnötig. Sicher hat Brügge in der zweiten Hälfte mehr Druck gemacht, wir hätten aber die eine oder andere Möglichkeit auf den Ausgleich nützen können. Es war klar, dass das schwierig wird. Aber zuhause ist alles möglich. Ich glaube, dass wir das auf jeden Fall packen können."

Hannes Wolf (Salzburg): "Es ist sehr bitter auf alle Fälle. Wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht, haben die Zweikämpfe angenommen. Wir waren verdient in Führung, haben wenig zugelassen. In der zweiten Halbzeit sind wir in blöde Konter gelaufen, haben blöde Tore nach Standards kassiert. Es ist uns in der zweiten Halbzeit alles nicht mehr so gut gelugen, deshalb das Ergebnis. Wir werden das Spiel analysieren und schauen, woran es gelegen ist. Aber wir lassen die Köpfe nicht hängen, so schlecht ist das Ergebnis nicht."

Alexander Walke (Salzburg-Tormann): "Wir sind gut reingekommen und haben das wichtige Tor geschossen. In der zweiten Hälfte haben wir uns hinten ein bisschen zu weit reindrängen lassen und unsere Möglichkeiten nicht konsequent zu Ende gespielt. Es war unser erstes Pflichtspiel, das war nicht so einfach. Ich denke, wir haben das nicht so schlecht gemacht. Wir müssen zuhause ja 'nur' 1:0 gewinnen."

