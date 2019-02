Trump will für Mauerbau nationalen Notstand ausrufen

Der US-Präsident versucht, seinen Mauerbau ohne parlamentarische Zustimmung durchzusetzen. Den von Demokraten und Republikanern ausgearbeiteten Haushaltskompromiss will er unterzeichnen

Washington – US-Präsident Donald Trump will den nationalen Notstand ausrufen, um den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko zu ermöglichen. Das gab Mitch McConnell, republikanischer Mehrheitsführer im Senat, am Donnerstag bekannt. Wenig später bestätigte eine Sprecherin des Weißen Hauses das Vorhaben. Der US-Präsident könnte so versuchen, die Mauer ohne parlamentarische Zustimmung errichten zu lassen.

McConnell fügte hinzu, dass Trump das Budgetgesetz unterzeichnen will, das der Kongress parteiübergreifend erarbeitet hat. Republikaner und Demokraten im Kongress hatten sich am Montag auf einen Übergangshaushalt geeinigt, der allerdings lediglich 1,4 Milliarden US-Dollar für Grenzbarrieren, etwa Zäune, vorsah. Trump hatte 5,7 Milliarden für den Bau der Mauer gefordert. Der US-Senat billigte den Kompromiss am Donnerstagabend mit 83 zu 16 Stimmen, um einen erneuten "Shutdown" abzuwenden.

Klagen möglich

Experten hatten kritisiert, dass die Ausrufung des Notstands mit Fakten nicht begründbar sei und zahlreiche Klagen nach sich ziehen würde. Nancy Pelosi, demokratische Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus, kündigte bereits am Donnerstag an, rechtliche Schritte zu prüfen. Was an der Grenze zu Mexiko passiere, habe nichts mit einem Notstand zu tun, sagte Pelosi.

Der Kongress hätte theoretisch die Möglichkeit, die Notstandserklärung mit einer gemeinsamen Resolution (Joint Resolution) anzufechten. Diese müsste von beiden Kammern verabschiedet und vom Präsidenten unterzeichnet werden. Würde Trump – wie zu erwarten wäre – sein Veto dagegen einlegen, könnte der Kongress dieses noch überstimmen. Dazu bräuchte es aber sowohl im Repräsentantenhaus, in dem die Demokraten die Mehrheit haben, als auch im von den Republikanern dominierten Senat eine Zwei-Drittel-Mehrheit. (red, APA, 14.2.2019)