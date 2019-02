Trump will für Mauerbau nationalen Notstand ausrufen

Der US-Präsident versucht, seinen Mauerbau ohne parlamentarische Zustimmung durchzusetzen. Den von Demokraten und Republikanern ausgearbeiteten Haushaltskompromiss will er unterzeichnen

Washington – US-Präsident Donald Trump will den nationalen Notstand ausrufen, um den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko zu ermöglichen. Das gab Mitch McConnell, republikanischer Mehrheitsführer im Senat, am Donnerstag bekannt. Wenig später bestätigte eine Sprecherin des Weißen Hauses das Vorhaben. Der US-Präsident will so versuchen, die Mauer ohne parlamentarische Zustimmung errichten zu lassen.

"Der Präsident erfüllt einmal mehr sein Versprechen, die Mauer zu bauen, die Grenze zu schützen und unser großartiges Land zu sichern", sagte Regierungssprecherin Sarah Sanders am Donnerstag in Washington. Sie kündigte an, der Präsident werde auch das Budgetgesetz unterzeichnen, das der Kongress parteiübergreifend erarbeitet hat.

Republikaner und Demokraten im Kongress hatten sich am Montag auf einen Übergangshaushalt geeinigt, der allerdings kein Geld für den Bau der Grenzmauer zu Mexiko vorsieht, für den Trump 5,7 Milliarden US-Dollar fordert. Eingeplant seien aber 1,37 Milliarden Dollar für das Aufstellen neuer Zäune. Der US-Senat billigte den Kompromiss am Donnerstagabend mit 83 zu 16 Stimmen.

Später hatte auch der US-Kongress hat dem Haushaltskompromiss zur Vermeidung eines neuen "shutdowns" zugestimmt. Sas Repräsentantenhaus billigte mit klarer Mehrheit den von Republikanern und Demokraten ausgehandelten Gesetzentwurf zum Staatshaushalt. 300 Abgeordnete stimmten für den Kompromiss, 128 dagegen. Jetzt fehlt noch die Unterschrift von US-Präsident Donald Trump, um das bis September geltende Haushaltsgesetz in Kraft zu setzen.

Klagen möglich

Einen landesweiten Ausnahmezustand, bei dem Gesetze oder gar Grundrechte außer Kraft gesetzt werden, bedeutet ein solcher Notstand in den USA nicht. Der Präsident kann aber nun versuchen, sich die Gelder unter Umgehung des Kongresses aus bestehenden Haushaltstöpfen zu beschaffen. Allerdings ist ein zähes Ringen vor den Gerichten um dieses Vorgehen zu erwarten. Experten kritisieren, dass die Ausrufung es Notstands mit Fakten nicht begründbar sei und zahlreiche Klagen nach sich ziehen würde.

Nancy Pelosi, demokratische Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus, kündigte bereits am Donnerstag an, rechtliche Schritte zu prüfen. Was an der Grenze zu Mexiko passiere, habe nichts mit einem Notstand zu tun, sagte Pelosi. Auch andere Oppositionschefs in Repräsentantenhaus und Senat schlossen sich an. Pelosi und Chuck Schumer, erklärten, die Notstandserklärung sei ein "gesetzeswidriger Akt" und "grober Missbrauch" des Präsidentenamts. Trump demonstriere damit abermals seine "blanke Verachtung für die Herrschaft des Rechts".

Joint Resolution

Mitarbeiter von Trumps Regierung gehen davon aus, dass bereits von Kongress bewilligte Gelder unter den Regeln des nationalen Notstands umgeleitet werden können. Sie könnten dann für andere als ursprünglich vorgesehene Zwecke eingesetzt und etwa für den Bau der Mauer verwendet werden.

Der Kongress hätte theoretisch die Möglichkeit, die Notstandserklärung mit einer gemeinsamen Resolution (Joint Resolution) anzufechten. Diese müsste von beiden Kammern verabschiedet und vom Präsidenten unterzeichnet werden. Würde Trump – wie zu erwarten wäre – sein Veto dagegen einlegen, könnte der Kongress dieses noch überstimmen. Dazu bräuchte es aber sowohl im Repräsentantenhaus, in dem die Demokraten die Mehrheit haben, als auch im von den Republikanern dominierten Senat eine Zwei-Drittel-Mehrheit. (red, APA, 14.2.2019)