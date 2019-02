Gabalier soll Goldenes Ehrenzeichen der Stadt Graz erhalten

Weitere Ehrung für den Volksmusikanten

Graz – Für den Volksmusikanten Andreas Gabalier hört der Reigen an Ehrungen nicht auf: Wie die "Kleine Zeitung" am Donnerstag berichtet, soll er das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Graz erhalten. Vor einigen Wochen sorgte die Verleihung des Karl-Valentin-Ordens der bayrischen Faschingsgesellschaft Narrhalla an Gabalier für Aufsehen – sowohl die Verleiher als auch der Preisträger ernteten jede Menge Kritik.

In Graz soll die ÖVP-FPÖ-Koalition die Weichen für die Verleihung des Ehrenzeichens an Gabalier gestellt haben, schreibt die "Kleine Zeitung". KPÖ und Grüne hingegen hätten sich gegen den umstrittenen Musiker ausgesprochen. (red, 14.2.2019)