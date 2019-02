Pro und Kontra: Neues EU-Urheberrecht

PRO: Suchergebnis: Europa

von Harald Fidler

Wunderbare digitale Welt: Milliarden von Menschen finden in Millisekunden, was sie suchen. Sie bezahlen dafür nur mit ihrer Aufmerksamkeit für Werbung und ihren Daten. Auch was sie finden, bekommt Aufmerksamkeit, und die bringt Werbegeld.

Google sucht und findet ziemlich perfekt. 116 Milliarden Dollar erlöst der Konzern – mit Youtube – so aus Werbung, achtmal mehr als der weltgrößte klassische Medienkonzern.

Die unterhaltenden und journalistischen Inhalte, die oft gesucht werden, finanzieren klassische Medienhäuser vor allem mit Werbung und Verkaufserlösen. Der größte Teil der Werbung bleibt heute bei den digitalen Vertriebskanälen für ihre Inhalte. Die gehören Google, Facebook und Co.

Diese Konzerne sollen für ihr Geschäftsmodell die Medien abgelten, selbst für kurze Ausschnitte, sogenannte Snippets. Deutschland, Spanien, Belgien haben das gegen Googles Marktmacht durchzusetzen versucht – mit mäßigem Erfolg . Der Riese droht, dort Medieninhalte nicht mehr anzuzeigen. In Belgien tat er das auch, bis die Zeitungen dort nachgaben.

Es war Zeit, dass sich die EU und damit ein gewichtiger Wirtschaftsraum zur Wahrung von Copyrights in der digitalen Medienwelt bekennt. Auch wenn Google Medieninhalte nun nicht mehr finden mag – womöglich treibt das die Innovationskraft der Medien. Auch wenn der nun erzielte Kompromiss alles andere als perfekt ist. (Harald Fidler, 14.2.2019)