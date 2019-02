TV-Tipps für Freitag, 15. Februar: Paartherapie mit Aufguss und Kebab extrascharf

Dachbodenschätze, Charité, Wellness für Paare oder Magic Mike – mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Dachbodenschätze – Trödel oder Sammlerstück? Was ist Kunst, was ist eine Fälschung? Für manches sind Kunstfreunde bereit, erstaunliche Summen zu bezahlen. Im renommierten Auktionshaus Lempertz zieht in Berlin die bevorstehende Auktion einer einmaligen Porzellansammlung aus dem frühen 19. Jahrhundert Sammler aus der ganzen Welt in ihren Bann. Bis 20.15, Arte

20.15 KRANKENHAUS

Charité (S1/1-6) Ende des 19. Jahrhunderts herrscht ein Machtkampf in Berlins ältestem Krankenhaus, das sich auf dem Weg zur Weltspitze befindet. Zentrales Thema der Serie, die unter der Regie von Sönke Wortmann entstand und im Jahr 1888 beginnt, ist die Heilung von Krankheiten. Um 1900 starb fast jedes zweite Kind an Diphtherie. Die ARD zeigt die zweite Staffel ab 19. Februar. Bis 1.05, 3sat

20.15 OPERNABEND

Wunderwelt Staatsoper Im Mai 2019 wird die Staatsoper 150 Jahre alt. Zum Jubiläum entstand eine Dokumentation, bei der mit dem Tenor Rolando Villazón ein Publikumsliebling durch das Haus am Ring und seine wechselvolle Geschichte führt. Danach steht um 21.10 Uhr die live-zeitversetzte Übertragung von Gaetano Donizettis Lucia di Lammermoor auf dem ORF-Spielplan. Bis 23.45, ORF 2

20.15 GENRE

Stadtkomödie: Kebab extrascharf (Ö 2016, Wolfgang Murnberger) Das österreichisch-türkische Miteinander rund um den Brunnenmarkt in Wien geht in die zweite Runde: Der Wiener Café-Besitzer (Andreas Vitásek) und der türkische Geschäftsmann (Tim Seyfi) machen einander das Leben schwerer, als es eigentlich sein müsste. In weiteren Rollen tauchen wieder Fanny Stavjanik, Sascha Ö. Soydan und Michael Ostrowski auf. Bis 21.45, ORF 1

20.15 PAARTHERAPIE

Wellness für Paare (D 2016, Jan Georg Schütte) Der Regisseur Jan Georg Schütte schickte die Schauspieler ohne ausgearbeitetes Drehbuch zur Therapiesitzung. Vorgegeben waren nur grobe Figuren- und Paarprofile. So wurde der Dreh auch für die Darsteller zum Experiment. Niemand wusste, welche Themen aufs Tapet kommen, welche Fragen die Therapeuten stellen. Ein Balanceakt für die Schauspieler. Gedreht wurde innerhalb von 48 Stunden, 21 Kameraleute waren im Einsatz. Spielmaterial von 111 Stunden wurde gesichtet, ausgewählt und in einen sehenswerten 90-minütigen TV-Film mit Starbesetzung gegossen. U. a. mit Bjarne Mädel, Michael Wittenborn, Anke Engelke, Anneke Kim Sarnau, Devid Striesow und Martin Brambach Bis 21.45, Arte

release company

20.15 KELLERJOCH

Heimatleuchten: Conny siacht Schwaz – Tirol amol åndersch Altes Handwerk, musikalische Virtuosen und ein Paradies für Wintersportler – so wird die Region um das Kellerjoch beworben. Die Moderatorin Conny Bürgler reist nach Schwaz in Tirol, um Land und Leute vorzustellen. Bis 21.15, Servus TV

22.40 KÖRPERKONSUM

Magic Mike (USA 2012, Steven Soderbergh) Freud und Leid eines Stripper-Daseins werden von Soderbergh in sepiafarbenen Bildern in Szene gesetzt. Channing Tatum und Matthew McConaughey dürfen sich austoben. "Mit viel Aufwand und Körpereinsatz wird erstaunlich wenig und vor allem wenig Neues erzählt", urteilte zum Kinostart die STANDARD-Kritik. Bis 0.50, ATV

warner bros. pictures

23.00 BERLINALE

Aspekte Das Kulturmagazin steht dieses Mal im Zeichen des Filmfestivals Berlinale. Mit folgenden Themen: 1) Unsere Frau in Hollywood – Diane Kruger als Geheimagentin. 2) Lehrstücke aus Amerika – Vice und Watergate. 3) Das Private ist politisch – Liebesgeschichten auf der Berlinale. 4) Ehrenbärin – Charlotte Rampling im Porträt. Bis 23.45, ZDF