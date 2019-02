Helmut Kern wird Chefaufseher für die neue Verstaatlichte

Übernimmt den Aufsichtsratsvorsitz bei der Staatsholding ÖBAG

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) wartet bei der Bestellung des Aufsichtsrats der neuen Verstaatlichtenholding ÖBAG mit einer Überraschung auf: Den Vorsitz des Kontrollgremiums wird der Leiter des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder, Helmut Kern, übernehmen. Mit den Beteiligungen an Telekom Austria, Post, OMV, Casinos Austria, Verbund und Bundesimmobiliengesellschaft gilt die ÖBAG als industrie- und energiepolitisch besonders bedeutsam.

Die ÖVP darf vier, die FPÖ zwei Personen im Aufsichtsrat nominieren. Die FPÖ schickt den einstigen Strabag-Manager Christian Ebner und den Wärmepumpen-Unternehmer Karl Ochsner ins Rennen, der auch Trauzeuge von Vizekanzler Heinz-Christian Strache ist. Auf dem türkisen Ticket sollen die Bankerin Susanne Höllinger, Iris Ortner vom gleichnamigen Haustechnikkonzern und Günther Helm sitzen. Letzterer war Chef des Diskonters Hofer und wechselte vor kurzem an die Spitze der deutschen Drogeriekette Müller.

Spitalsmanager geholt

Der Name der vierten türkisen Person wurde bisher gut gehütet, der STANDARD erfuhr dann am Donnerstag, dass es sich um Kern handelt. Er war früher bei den Steuerberatungsgruppen BDO, Deloitte und PwC in führenden Positionen tätig, bevor er 2015 in den Spitalsbereich wechselte. Kern trat bereits im Wahlkampf an der Seite von Bundeskanzler Sebastian Kurz auf, als der ÖVP-Chef das Programm vorstellte. Der Betriebswirt brachte sich im Kapitel Gesundheit ein und wurde außerdem zum Universitätsrat der Uni Wien bestellt.



Bis vor kurzem wurde die frühere Kathrein-Bankerin Höllinger als Favoritin für den Aufsichtsratsvorsitz gehandelt. Eine Frau würde sich gut machen, noch dazu hätte Höllinger nach ihrem Ausscheiden aus der Bank ausreichend Zeit für die Ausübung der wichtigen Position. Warum sich das Blatt gewendet hat, blieb vorerst unklar.

Die wichtigste Funktion wird die Vertretung des Bundesanteils in den Aufsichtsräten der Beteiligungen sein. Es darf damit gerechnet werden, dass einige Präsidenten der jeweiligen Gesellschaften ihren Platz räumen werden. Bereits am Mittwoch hat Verbund-Aufsichtsratsvorsitzender Gerhard Roiss seinen Rücktritt angekündigt. Das Gleiche tat OMV-Präsident Peter Löscher schon im Vorjahr. In mehrere Aufsichtsräte wird wohl der künftige operative ÖBAG-Chef einziehen. Mit Thomas Schmid, Generalsekretär im Finanzministerium, gibt es schon seit Monaten einen Topanwärter für dieses Amt. (gras, 14.2.2019)