Aufnahmen eines extrem seltenen schwarzen Leoparden gelungen

Mithilfe einer Fotofalle machte ein britischer Wildtierfotograf die ersten Bilder eines afrikanischen "schwarzen Panthers" seit Jahrzehnten

Dem britischen Wildtierfotografen Will Burrard-Lucas sind sensationelle Aufnahmen in Kenia gelungen: Ihm lief ein "schwarzer Panther" vor die Kamera, also ein Leopard, dessen Fell eine durchgehend schwarze Färbung aufweist.