Haushalt und Kinder: Wer macht was in Ihrer Familie?

Die nie enden wollende Haushaltsarbeit ist meist nicht gleich verteilt. Wer kocht, putzt, repariert oder organisiert in Ihrer Familie vorwiegend?

Einkaufen, kochen, Wäsche waschen, Müll rausbringen, Geschenke für Kindergeburtstage besorgen, Termine für Kindergarten, Schule und Kinderarzt organisieren – und und und. Die Liste der großen und vor allem kleinen Alltagsarbeiten ließe sich unendlich weiterführen. Die eigentliche Frage aber ist, wer verrichtet sie, wer setzt das Erledigthäkchen auf der To-do-Liste?

Unbezahlte Care-Arbeit wird nach wie vor zu einem großen Teil von Frauen erledigt. Wenn es um klassische Haushaltstätigkeiten, Kinderbetreuung oder Pflege geht, übernehmen vor allem Frauen diese Tätigkeiten in einer Familie. Vielfach liegt der Grund darin, dass Frauen häufiger in Teilzeit erwerbstätig sind, während Männer meist Vollzeit ihren bezahlten Beruf ausüben – vor allem sobald es Kinder in der Familie gibt. Aber auch wenn beide die Erwerbsarbeit gleich aufteilen, verrichten Frauen im Durchschnitt mehr unbezahlte Hausarbeiten, so das Ergebnis des WSI-Gender-Daten-Portals.



Wie ist das bei Ihnen?

Welche alltäglichen Aufgaben fallen in Ihrer Familie an? Wer kocht, putzt, repariert oder organisiert mehr? Wie schaut ein durchschnittlicher Tag in Ihrer Familie aus? Hat jeder seine fixen Aufgaben zugeteilt, oder macht jeder das, was gerade anfällt? Wird die alltägliche Care-Arbeit zu gleichen Teilen verrichtet, oder gibt es eine Schieflage? Und ist das Streitthema? Berichten Sie von Ihrer Haushaltsorganisation! (haju, 20.2.2019)