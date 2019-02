Aus für Anschlussfinanzierung von Biomasse

Die SPÖ blockiert die Regierungsvorlage im Bundesrat und bietet Gespräche über ein neues, transparenteres Ökostromgesetz an

Wien – Die Weiterfinanzierung von Biomasseanlagen, die in Österreich länger als 13 Jahre zu garantierten Preisen Strom erzeugt haben, ist vom Tisch – zumindest vorläufig. Am Donnerstag haben die SPÖ-Abgeordneten im Bundesrat wie vor Tagen angekündigt ihr Veto gegen eine Novelle zum Ökostromgesetz eingelegt. Mit dieser Novelle wollte die Regierungsfraktion aus ÖVP und FPÖ eine Anschlussfinanzierung für betroffene Holzkraftwerke bis 2020 sicherstellen. Dann soll ein komplett neues Gesetz zur Förderung CO2-freier Energien, das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG), in Kraft treten.

Gegen die Regierungsvorlage, die Ende Jänner mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit dank Unterstützung der oppositionellen Neos den Nationalrat passiert hatte, stimmten alle 21 Bundesräte der SPÖ. Stimmberechtigt waren insgesamt 61 Bundesräte. Weil die Neos in der Länderkammer nicht vertreten sind, war die SPÖ das Zünglein an der Waage. Hätte nur einer der Abgeordneten die Parteilinie durchbrochen, wäre das Gesetz durchgegangen. Damit hat der Bundesrat erstmals in seiner Geschichte ein zuvor im Nationalrat beschlossenes Gesetz nicht nur verzögert, sondern blockiert.

Blockade, wenn nötig

Die SPÖ argumentierte ihre ablehnende Haltung zum Gesetz unter anderem mit zu wenig Transparenz und zeigte sich gekränkt, dass es keine Begutachtung gegeben hat. Weder gehe aus der Novelle hervor, welche Kraftwerke von den geplanten 150 Millionen Euro (für die Jahre 2017, 2018 und 2019) profitieren, noch, wie viel Geld einzelne Betreiber erhalten sollen. Es sei ein "Blankoscheck für die Holzindustrie", kein Ausbau erneuerbarer Energie. Gleichzeit bot die SPÖ Gespräche an, die schon am Freitag starten könnten.

"Wir haben uns das angeschaut; wenn wir Ende Februar ein Plenum haben und dann sofort einen Ausschuss einsetzen, geht sich das vor Ostern noch aus, ein tragfähiges Gesetz zu machen", sagte der stellvertretende SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried. Ob die SPÖ künftig öfters Gesetze im Bundesrat blockieren werde? "Das hängt von der Materie ab und wie man mit uns umgeht", sagte Leichtfried dem STANDARD. "Wir haben bei anderen Zweidrittelmaterien schon zugestimmt im Bundesrat, bei der vorliegenden Ökostromnovelle konnten wir nicht."

Abgestuftes Fördermodell

Das Um und Auf sei, dass "die einmaligen Nachfolgetarife für Biomassekraftwerke (...) im Gesetz festgeschrieben" werden, wie es in einem Entschließungsantrag der größten Oppositionspartei heißt. Zudem soll ein abgestuftes Fördermodell nach Effizienz dafür sorgen, dass Anlagen und Konsumenten gleichermaßen von mehr Ökostrom profitieren. Begutachtung sei "ein Muss", Fördernehmer sollten ähnlich wie in Deutschland öffentlich gemacht werden – und es soll eine automatische Befreiung von der Ökostromabgabe für alle kleinen Einkommen, die auch GIS-befreit sind, geben, wie es in dem Beschlussantrag heißt.

47 Kraftwerke betroffen

In Österreich gibt es 134 Biomassekraftwerke, die großteils Mitte des vergangenen Jahrzehnts errichtet wurden. 47 Kraftwerke sind bereits aus der Förderung gefallen oder werden heuer noch nach Auslaufen der 13-jährigen Förderperiode herausfallen. Sie produzieren rund 60 Prozent des Biomasse-Stroms. 3,4 Prozent der gesamten Stromerzeugung Österreichs gehen auf das Konto von mit Holzabfällen befeuerten Kraftwerken. Weil die Marktpreise bei Strom trotz zuletzt zu beobachtender steigender Tendenz noch immer zu tief sind, lohnt sich der Betrieb insbesondere von Biomassekraftwerken ohne Wärmeauskopplung nicht. (Günther Strobl, 14.2.2019)