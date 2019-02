Isabelle Huppert kommt zu den Wiener Festwochen

Die Eröffnung wird am am 10. Mai mit dem traditionellen Fest am Rathausplatz gefeiert – und mit einer Party tags darauf

Die Wiener Festwochen vom 10. Mai bis 16. Juni eröffnen heuer doppelt. Dem traditionellen Fest am Rathausplatz (10. Mai) folgt am Tag darauf die große Eröffnungsparty in der erstmals bespielten Erste-Bank-Arena in Wien-Donaustadt. Dort wird zuvor (18 Uhr) die große, eine ganze Stadt repräsentierende Theaterinstallation "Diamante" von Mariano Pensotti Premiere haben.

Huppert als Mary Stuart

Stargast der diesjährigen Festwochen ist Isabelle Huppert in einer Inszenierung von Bob Wilson als Mary Stuart (ab 30. 5.). Zu den Höhepunkten zählen auch Krystian Lupa (Proces), Angélica Liddell ("The Scarlet Letter"), Ersan Mondtag ("Hass-Triptychon"), Romeo Castellucci ("La vita nuova" und" Le Metope del Partenone"), Anne Teresa De Keersmaeker ("Die sechs Brandenburgischen Konzerte"), Milo Rau ("Orest in Mossu"l), Apichatpong Weerasethakul ("Fever Room"), Francois Chaignaud und Marie-Pierre Brébant mit einer Meditation über geistliche Lieder der Hildegard von Bingen "(Symphonia Harmoniae Caelestium Revelationum").

Vorverkauf hat begonnen

Der Kartenvorverkauf beginnt am Donnerstag auf der Website und per E-Mail, ab 28. März auch telefonisch mit Kreditkarte oder an den Tageskassen. Angebote: 30 Prozent Ermäßigung für alle unter 30; 20 Prozent Ermäßigung beim Besuch von mindestens zehn Produktionen; 15 Prozent Ermäßigung ab sechs Produktionen.