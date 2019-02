Pesendorfer fordert von Kurz: Statistik Austria soll Parlament unterstellt werden

Eine Liste mit Reformvorschlägen ging an das Kanzleramt und an den Nationalrat. Auch die Neos, Liste Jetzt und SPÖ sind dafür

Wien – Die Diskussion über die künftige Aufstellung der Statistik Austria nimmt eine neue Wende. Am Donnerstag hat sich erstmals der Statistik-Austria-Chef selbst, Konrad Pesendorfer, zu Wort gemeldet. In einem offenen Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und an den Nationalrat fordert Pesendorfer, die Statistik Austria direkt dem Parlament zu unterstellen.

In dem Schreiben, das dem STANDARD vorliegt, unterbreitet Pesendorfer neun Reformvorschläge. So solle "in Analogie zum Rechnungshof die Statistik Austria unmittelbar dem Nationalrat unterstellt" und ihre "Unabhängigkeit verfassungsrechtlich verankert werden". Der Präsident der Statistik soll direkt vom Nationalrat ernannt werden, die Statistik solle auch eine Beratungsstelle für Nationalratsabgeordnete einrichten. Das Statistikprogramm soll vom Nationalrat genehmigt werden.

Ähnliche Vorschläge hatte am Mittwoch bereits Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger gemacht. Auf Anfrage des STANDARD signalisiert auch die Liste Jetzt Unterstützung für Pesendorfers Forderungen: Deren Abgeordneter Bruno Rossmann sagt, er werde einen entsprechenden Antrag im Nationalrat einbringen. Auch die SPÖ ist dafür, die Statistik Austria dem Nationalrat zu unterstellen.

Ausgegliederte Agentur

Auslöser der Debatte sind Umbaupläne im Kanzleramt und intern bereits eingeleitete Reformen, über die der STANDARD berichtet hat. Die Umbaupläne sollen das Ziel verfolgen, die Statistik Austria enger an das Kanzleramt anzudocken. Inhaltlich arbeitet die Statistik, die kurz nach der Jahrtausendwende ausgegliedert wurde, selbstständig, unterstellt ist sie aber in aufsichtsrechtlichen Angelegenheiten dem Bundeskanzleramt.

So soll die unter Pesendorfer aufgebaute aktive Kommunikationsabteilung der Statistik Austria radikal verkleinert werden. Die Außenkommunikation soll vom Bundeskanzleramt gesteuert werden künftig. Die Oppositionsparteien sprechen zudem davon, dass das Bundeskanzleramt frühzeitig an Daten der Statistik kommen will.

Das Bundeskanzleramt weist diese Darstellungen zurück. Vielmehr habe man eine Evaluierung der Statistik Austria eingeleitet, der dafür eingesetzten Reformgruppe gehe es darum, die Effizienz zu steigern.

Pesendorfer weist zu Beginn seines Schreibens darauf hin, dass die Statistik Austria auch nach EU-rechtlichen Vorgaben unparteilich, "fachlich unabhängig" und objektiv agieren müsse. Sein Schreiben sei ergangen aufgrund "von Medienberichten, die auch zum Teil die Unabhängigkeit von Statistik Austria im Zusammenhang mit geplanten Reformvorhaben infrage stellen". (András Szigetvari, 14.2.2019)